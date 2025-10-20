قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نصر أبو الحسن يكشف تفاصيل أزمة الإسماعيلي: بعنا اللاعبين لسداد الديون والوزارة رفضت استلام النادي

رنا عبد الرحمن

كشف المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المستبعد، تفاصيل الأزمة التي يمر بها النادي بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة مجلس الإدارة إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن ما يحدث يعد إهدارًا للمال العام، وأن مجلسه عمل على إنقاذ النادي من أزماته المالية المتراكمة.

وقال أبو الحسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن لجنة من وزارة الشباب والرياضة زارت النادي منذ أسبوعين وأنهت جميع الملاحظات والمشكلات، إلا أن الوزارة رفضت حتى الآن استلام النادي رسميًا، موضحًا أن الاستلام الابتدائي تم في 31 مارس 2024، لكن التسليم النهائي لم يتم حتى اللحظة.

وأضاف أن مسؤولي الوزارة أبلغوه بأن المقاول ما زال له حقوق مالية، وأنهم قرروا تأجيل الاستلام لحين انتهاء هذه الإجراءات، معتبرًا أن هذا التأخير غير مبرر ويمثل “إهدارًا للمال العام”.

وأكد رئيس النادي الإسماعيلي المستبعد أنه رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات ويدرك تمامًا آليات وإجراءات التسليم الفني والإداري، مشددًا على أن مجلسه لم يرتكب أي مخالفات أثناء فترة توليه المسؤولية، قائلاً: «بعنا اللاعبين بأفضل قيمة سوقية ممكنة».

وكشف أبو الحسن عن تفاصيل بيع عدد من لاعبي الفريق لتسديد الديون المستحقة، موضحًا أنه باع اللاعب إياد العسقلاني بمليون دولار، وعمر الساعي بمبلغ 50 مليون جنيه وهو في سن التاسعة عشرة، وعبدالرحمن مجدي بـ40 مليون جنيه، وإيهاب أنور بـ25 مليون جنيه، مؤكدًا أن جميع هذه المبالغ تم توجيهها لسداد المديونيات الدولية وليس لتحقيق أي مكاسب شخصية.

وأشار إلى أن المجلس السابق هو المتسبب في تراكم الأزمة المالية داخل النادي، لافتًا إلى أنه طلب دعمًا ماليًا من وزارة الشباب والرياضة، لكن المبلغ الذي أقر وقدره 60 مليون جنيه على ست دفعات متساوية بقيمة 10 ملايين جنيه لكل دفعة تم توجيهه إلى المجلس السابق وليس إلى مجلسه الحالي، مؤكدًا أنه يمتلك المستندات التي تثبت صحة كلامه.

واختتم أبو الحسن تصريحاته بالتأكيد على أن مجلسه تعامل بشفافية كاملة في إدارة موارد النادي، داعيًا وزارة الشباب والرياضة إلى مراجعة الملفات بشكل منصف قبل اتخاذ أي قرارات تمس كيان الإسماعيلي وجماهيره.

