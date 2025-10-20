يتصدر منصة Watch it و Dmc.. تفاصيل الحلقة الثامنة من "لينك"

يواصل مسلسل "لينك" تصدره قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Watch It بعد عرض الحلقة الثامنة، ليؤكد نجاحه الكبير كأحد أبرز الأعمال الدرامية المعروضة في الأوف سيزون.

العمل استطاع أن يجذب الجمهور منذ الحلقات الأولى، بفضل السيناريو المشوق الذي كتبه محمد جلال، والإخراج المتقن لـ محمد حماقي، إلى جانب الأداء المتميز لنجومه الذين قدموا وجبة فنية متكاملة تجمع بين الإثارة والتشويق والدراما الإنسانية.

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "لينك" تصاعدًا في الأحداث بين شخصيات العمل، حيث بدأت بواقعة مؤثرة حين صفع بكر (سيد رجب) ابنه زياد (سليم الترك) بعد علمه بقبوله تعويضًا ماليًا من والد شادي، مؤكدًا رفضه التام لأي أموال مشبوهة، في مشهد عكس الصدام بين قيم الكرامة والمبادئ التي يتمسك بها الأب، وضغوط الواقع التي يعيشها الابن.

على أثر ذلك، يترك زياد المنزل غاضبًا بعد الخلاف العنيف مع والده، ليبدأ خط درامي جديد يحمل الكثير من التوتر النفسي والمفاجآت.

وفي موازاة هذا الصراع، تظهر مفاجأة أخرى بعودة عزت (تامر فرج)، زوج أسماء السابق ووالد سلمى، الذي يحاول إقناع أسماء (رانيا يوسف) بالعودة إليه، تاركًا لها رقم هاتفه في مشهد يفتح الباب أمام احتمالات درامية جديدة وتوتر في علاقتها الحالية.

أما الجانب التشويقي، فيبدأ عندما يطلب بكر من عبقرينو (مينا أبوالدهب) تتبع هاتف زياد بعد اختفائه، ليتمكن بالفعل من تحديد موقعه (اللوكيشن) وإرساله لبكر.

وتُختتم الحلقة بمشهد مؤثر عندما يذهب بكر لمقابلة ابنه زياد، في لحظة مشحونة بالعاطفة، تُبقي الجمهور في انتظار المواجهة الكبرى التي سيشهدها العمل في الحلقة القادمة.

وقد أثنى الجمهور على جودة الصورة والديكور والإيقاع المتوازن في السرد، معتبرين أن "لينك" أعاد الدراما المصرية إلى الواجهة في فترة ما بين المواسم الرمضانية.

مسلسل لينك

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.