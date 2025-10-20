قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
أشرف صبحي يوجه بالتحقيق الفوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة
كاستيلو: الفوز بكأس إفريقيا استكمال لسيطرة الأهلي على البطولات القارية
الأمم المتحدة: جبال من النفايات تهدد سكان غزة.. وتحذير من تفشي الأمراض
كابتن فريق الأهلي لكرة اليد: حققنا بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب الشباب: مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف
موعد تغيير الساعة في مصر 2025 .. بدء التوقيت الشتوي بعد 10 أيام
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

يتصدر منصة Watch it و Dmc.. تفاصيل الحلقة الثامنة من "لينك"

أحمد إبراهيم

يواصل مسلسل "لينك" تصدره قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Watch It بعد عرض الحلقة الثامنة، ليؤكد نجاحه الكبير كأحد أبرز الأعمال الدرامية المعروضة في الأوف سيزون.

العمل استطاع أن يجذب الجمهور منذ الحلقات الأولى، بفضل السيناريو المشوق الذي كتبه محمد جلال، والإخراج المتقن لـ محمد حماقي، إلى جانب الأداء المتميز لنجومه الذين قدموا وجبة فنية متكاملة تجمع بين الإثارة والتشويق والدراما الإنسانية.

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "لينك" تصاعدًا في الأحداث بين شخصيات العمل، حيث بدأت بواقعة مؤثرة حين صفع بكر (سيد رجب) ابنه زياد (سليم الترك) بعد علمه بقبوله تعويضًا ماليًا من والد شادي، مؤكدًا رفضه التام لأي أموال مشبوهة، في مشهد عكس الصدام بين قيم الكرامة والمبادئ التي يتمسك بها الأب، وضغوط الواقع التي يعيشها الابن.

على أثر ذلك، يترك زياد المنزل غاضبًا بعد الخلاف العنيف مع والده، ليبدأ خط درامي جديد يحمل الكثير من التوتر النفسي والمفاجآت.

وفي موازاة هذا الصراع، تظهر مفاجأة أخرى بعودة عزت (تامر فرج)، زوج أسماء السابق ووالد سلمى، الذي يحاول إقناع أسماء (رانيا يوسف) بالعودة إليه، تاركًا لها رقم هاتفه في مشهد يفتح الباب أمام احتمالات درامية جديدة وتوتر في علاقتها الحالية.

أما الجانب التشويقي، فيبدأ عندما يطلب بكر من عبقرينو (مينا أبوالدهب) تتبع هاتف زياد بعد اختفائه، ليتمكن بالفعل من تحديد موقعه (اللوكيشن) وإرساله لبكر.

وتُختتم الحلقة بمشهد مؤثر عندما يذهب بكر لمقابلة ابنه زياد، في لحظة مشحونة بالعاطفة، تُبقي الجمهور في انتظار المواجهة الكبرى التي سيشهدها العمل في الحلقة القادمة.

وقد أثنى الجمهور على جودة الصورة والديكور والإيقاع المتوازن في السرد، معتبرين أن "لينك" أعاد الدراما المصرية إلى الواجهة في فترة ما بين المواسم الرمضانية.

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم

الترزى

حادث دهس

السرقة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بفلسطين

كندا تعرض إعفاءات جمركية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة والصين

الأسهم الأمريكية ترتفع مع عودة الهدوء إلى الأسواق وترقب تقارير الأرباح الكبرى

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

