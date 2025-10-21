موجز اخبار الوادي الجديد| مشروع إنتاج حيواني يضم 2140 رأس ماشية.. ووكيل التعليم يتابع تقييمات الطلاب

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

تدشين مشروع إنتاج حيواني يضم 2140 رأس ماشية في الوادي الجديد



تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، مشروع الإنتاج الحيواني وتسمين الماشية بمدينة الخارجة.



وتابع منظومة عمل الدورة الأولى من المشروع والتي تضم 2140 رأس ماشية يستفيد منها 107 مستفيد من أبناء المحافظة، مشددًا على التزام المستفيدين بمهام وأعمال الرعاية والمتابعة الدورية للرؤوس المخصصة لكل منهم، وتكثيف الإشراف البيطري لضمان سلامة السلالات وزيادة وجودة معدلات الإنتاج.

وقال محافظ الوادي الجديد ان المحافظة بالتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص تسعي جاهدة لتوفير حياة كريمة وفرص عمل لشباب المحافظة وتوفير الدعم اللازم لذلك.

وكيل "تعليم الوادي" الجديد يتابع التقييمات ويطمئن على مهارات القراءة والكتابة

أجرى الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، جولة تفقدية بمدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وخلال جولته بالفصول الدراسية، حرص وكيل وزارة التعليم على متابعة مهارات الطلاب بالقراءة والكتابة، موجها بالمتابعة المستمرة لانتظام حضور الطلاب وأداء الواجبات المدرسية ومتابعة عملية التقييمات الأسبوعية لرفع المستوى التحصيلى والدراسى للطلاب.

ولفت أيضا إلى النظافة العامة للمدرسة ورفع الوعى لدى الطلاب بالحفاظ على المظهر العام للمدرسة والفصول والحرص على الظهور بالمظهر اللائق.

في إطار مبادرة "خطوة للأمان" التي أطلقتها محافظة الوادي الجديد، برعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، وحنان مجدي نائب المحافظ، نظّمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لقاءً توعويًا تثقيفيًا وورش عمل لطلاب مدرسة الخارجة الإعدادية الثانوية الرياضية، وذلك تنفيذًا لخطة عمل اللجنة التنسيقية بالمديرية.

واستهدف اللقاء جميع طلاب المدرسة، حيث تناولت الفعاليات التوعية بالسلوكيات السلبية على الطرق التي قد تُعرّض حياة المواطنين للخطر، مع التركيز على أهمية الالتزام بالإرشادات المرورية وتجنب المخالفات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

كما شارك الطلاب بالتعاون مع المعلمين في تصميم لافتات إرشادية تحمل شعارات توعوية تحث على الأمان المروري، إلى جانب مشاركتهم في اسكتش تعليمي يجسد أهداف المبادرة ودورها في تنمية الوعي المجتمعي لدى النشء، وترسيخ قيم الالتزام والانضباط أثناء استخدام الطرق.

وتهدف مبادرة "خطوة للأمان" إلى نشر الثقافة المرورية بين طلاب المدارس، وتعزيز مفهوم السلامة العامة، والمساهمة في الحد من حوادث السير من خلال التعليم والتوعية والتطبيق العملي داخل المؤسسات التعليمية.

تأتي مبادرة "خطوة للأمان" في إطار خطة محافظة الوادي الجديد لنشر الوعي المروري بين الطلاب والمجتمع، وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السلامة على الطرق، للحد من الحوادث، وحماية الأرواح، وتنمية روح المسئولية المجتمعية لدى النشء من خلال الأنشطة التوعوية والتطبيقات الميدانية.

إعلام الداخلة يحتفي بذكرى العبور المجيدة بندوة تثقيفية حول

نظم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ندوة تثقيفية بعنوان " إستلهام روح نصر أكتوبر في مواجهة تحديات الأمن القومي الراهنة " ، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان، وإشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى.

عقدت الندوة بمدرسة الشهيد أحمد المنسي الثانوية العسكرية بالداخلة بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم ، وحاضر فيها اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم حنفي رئيس جهاز المشروعات القومية بمحافظة الوادي الجديد ، في حضور مدير إدارة المدرسة الأستاذ سيد دردير وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومحاربين قدامى، وطلاب ومعلمي المدرسة .

تحدث اللواء محمد عبد المنعم خلال الندوة عن أبرز الدروس المستفادة من نصر أكتوبر ١٩٧٣ ، مؤكدا أن هذا النصر لم يكن مجرد معركة عسكرية بل كان تجسيدا لارادة الشعب المصري وصمودة ووحدته خلف قواته المسلحة .

ودعا اللواء محمد عبد المنعم الشباب إلى إستلهام روح نصر أكتوبر في مواجهة التحديات ، مؤكدا على أن ما تحقق في أكتوبر هو نموذج يدرس في كيفية الخروج من الهزيمة إلى النصر ، كما ينبغي أن يكون هذا النصر نموذجا وقدوة يحتذى بها في مواجهة كافة التحديات التي تواجهنا على مر العصور .

وشدد على أن تنظيم مثل هذه الفاعليات يأتي في إطار حرص الجميع على غرس روح الولاء والإنتماء لدى الشباب الذين لم يعيشوا أجواء هذا الإنتصار كما تساهم مثل هذه الفاعليات في ترسيخ الوعي بمواجهة التحديات المعاصرة مثل حروب المعلومات والشائعات والمساهمة في إستكمال مسيرة البناء والتنمية في مصر .

وأكد اللواء محمد عبد المنعم أن روح نصر أكتوبر يجب أن تظل قائمة ويجب أن تكون مصدر إلهام للتغلب على التحديات المعاصرة، وتبنى على أساسها مسيرة التنمية لمصرنا الحديثة ، مستعرضا في هذا الصدد أمام الطلاب بعض من قصص البطولة والتضحية خلال الحرب حرصا على نقل تجارب الماضي إلى الأجيال الحديثة .

وأضاف قائلا : في هذه المناسبة العظيمة ونحن نحتفل سنويا بهذه الذكرى نؤكد أن روح أكتوبر مازالت حية في وجدان أمتنا تلك الروح التي أظهرت القدرة على مواجهة التحديات والتصدي لأى قوى تسعى للمساس بحقوقنا الوطنية ، كما كانت هذه الحرب ولاتزال رمزا لوحدة الأمة العربية وتلاحمها في مواجهة العدو المشترك .

وأكد اللواء محمد عبد المنعم أن حروب الوعي والمستجدات الحديثة حاليا لاتقل خطورة عن حرب السلاح أمس ، داعيا الشباب أن يكونوا درع الوطن في مواجهة هذه التحديات مستفيدين من روح وعزيمة أكتوبر التي لاتفتر أبدا .

وفي ختام الندوة تفاعل الطلاب والحضور مع ما قدم خلال الندوة من مادة وطنية ثرية وأمثلة حية لقصص البطولات والتضحية ، مقدمين العديد من التساؤلات حول أحداث نصر أكتوبر .

أدار الندوة مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد ، في حضور مروة محمد الاعلامية بالمركز .

يأتي ذلك في إطار إحتفالات قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بالذكرى ٥٢ لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

اجتماع مشترك بين سلامة الغذاء والغرفة التجارية لتفعيل الرقابة على الأسواق بالوادي الجديد

عقد اجتماع هام بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الوادي الجديد والغرفة التجارية بالمحافظة، تحت رعاية اللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

يأتي الاجتماع لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك ونقل اختصاص الرقابة على المنشآت الغذائية بالسوق المحلي إلى الهيئة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم (412) لسنة 2019، واللذين منحا الهيئة القومية لسلامة الغذاء الاختصاص الكامل في الإشراف على تداول الغذاء بمراحله كافة.

ترأس الاجتماع كلٌّ من السيد عربي يماني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، والدكتور محمود علاء مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، والمهندس أيمن صلاح وهبة مسؤول السوق المحلي بالفرع، بحضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والتجار وأصحاب المنشآت الغذائية.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة والغرفة التجارية لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين، من خلال تطبيق معايير سلامة الغذاء العالمية وتبسيط الإجراءات الرقابية بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على صحة المواطن، إلى جانب دعم المنشآت الغذائية المحلية وتمكينها من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية بسهولة ويسر.

وأكد عربي يماني، أن الغرفة التجارية تسعى دائمًا إلى دعم واستقرار السوق المحلي، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في تنمية التجارة والصناعة والحفاظ على صحة المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

فيما أوضح الدكتور محمود علاء، أن التعاون يمثل نقلة نوعية في عمل الهيئة داخل المحافظة، حيث سيسهم في توسيع نطاق الرقابة وتحسين كفاءتها ورفع الوعي لدى أصحاب المنشآت الغذائية بثقافة الامتثال الطوعي لمعايير سلامة الغذاء.

وتتبنى الهيئة مفهوم الرقابة الحديثة القائمة على تقييم المخاطر والتعاون مع القطاع الخاص لتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتشجع على الامتثال التدريجي بدلًا من العقوبات الفورية، دعمًا للاستثمار وتحقيقًا لرؤية الدولة في التوازن بين التنمية الاقتصادية وصحة المواطن.