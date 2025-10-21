قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
الدماطي يكشف مفاجأة بشأن أزمة حكام مباراة القمة الموسم الماضي.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن مفاجأة بشأن أزمة حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الموسم الماضي.

تصريحات الدماطي عن أزمة حكام القمة:

وقال محمد الدماطي عبر تصريحات علي قناة “إم بي سي مصر”: “الأهلي مش نادي صغير وما حدث في أزمة حكام القمة كان استهانة بإسم النادي لذلك كان لازم وقفة.. والخطيب زعل مني بعد بوست خسارة نهائي كأس مصر 2022”.

بيان الأهلي بشأن أزمة حكام القمة:

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانا بشأن التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة.

وكان مجلس إدارة النادي قد قرر التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

ولم يحضر النادي الأهلي لخوض المباراة اعتراضًا على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين طاقم تحكيم مصري، وعدم الاستجابة لطلبه باستقدام حكم أجنبي.

