الدماطي يكشف مفاجأة بشأن أزمة حكام مباراة القمة الموسم الماضي.. تفاصيل

كشف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن مفاجأة بشأن أزمة حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الموسم الماضي.

تصريحات الدماطي عن أزمة حكام القمة:

وقال محمد الدماطي عبر تصريحات علي قناة “إم بي سي مصر”: “الأهلي مش نادي صغير وما حدث في أزمة حكام القمة كان استهانة بإسم النادي لذلك كان لازم وقفة.. والخطيب زعل مني بعد بوست خسارة نهائي كأس مصر 2022”.

بيان الأهلي بشأن أزمة حكام القمة:

وكان مجلس إدارة النادي قد قرر التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

ولم يحضر النادي الأهلي لخوض المباراة اعتراضًا على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين طاقم تحكيم مصري، وعدم الاستجابة لطلبه باستقدام حكم أجنبي.