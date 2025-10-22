قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
اقتصاد

12 شركة مصرية بأهم معرض في تركيا لتعزيز تنافسية الصادرات

..
..
ولاء عبد الكريم

نظم المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق المشاركة المصرية في معرض Eurasia Packaging Istanbul 2025، أحد أكبر وأهم المعارض الدولية المتخصصة في مجالات الطباعة والتغليف والبلاستيك، والذي أقيم بالعاصمة التركية إسطنبول بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية.

في إطار جهود المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق العالمية.

وشارك في الجناح المصري 12 شركة من أبرز الشركات العاملة في القطاع، من بينها: باك تك – السادس من أكتوبر، الشروق للطباعة والتغليف، الفطيم للبلاستيك، المصرية الكندية (كان باك)، أمانة بلاست، ميجا باك، مطبعة المهندس، كرنو، حكيم جروب، ديباك لصناعة البلاستيك، وYes Pac للبلاستيك.

وشهد الجناح المصري زيارة الوزير المفوض التجاري علي باشا، الذي رافق الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، في جولة تفقدية لأجنحة الشركات المصرية المشاركة، حيث تم مناقشة فرص التعاون مع شركاء دوليين، واستعراض سبل دعم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكدت الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن المشاركة المصرية في معرض Eurasia Packaging 2025 تأتي ضمن استراتيجية المجلس لتعزيز تواجد الصناعة المصرية في المحافل الدولية وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين.

وقالت إن"المعرض يعد من أهم المنصات العالمية المتخصصة في الطباعة والتغليف، ومشاركتنا هذا العام تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة العملاء الدوليين وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية."

وأضافت أن"الجناح المصري شهد إقبالا من الزوار والمشترين الدوليين، وهو ما يعكس جودة وتطور الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، و نحن في المجلس نعمل بشكل مستمر على دعم الشركات وتوفير برامج تدريب وتأهيل تساعدها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية بأعلى معايير الجودة."

وأوضحت، أن المجلس يولي اهتماما خاصا بزيادة الصادرات غير البترولية ورفع مساهمة قطاع الطباعة والتغليف والورق في الصادرات المصرية، مؤكدة أن هذا القطاع يتمتع بفرص واعدة للنمو، مدعومًا بتطور القدرات الإنتاجية والتكنولوجية لدى الشركات المصرية، إلى جانب اهتمام الدولة بتشجيع التصنيع المحلي والتوسع في الأسواق التصديرية.

وأكدت أن المجلس سيواصل تنفيذ خطته الطموحة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال المشاركة الفعالة في المعارض الدولية، وتنمية قدرات الشركات المصدّرة، وبناء شراكات استراتيجية مع الأسواق المستهدفة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
 

المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق الطباعة البلاستيك الأسواق العالمية

