12 شركة مصرية بأهم معرض في تركيا لتعزيز تنافسية الصادرات

نظم المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق المشاركة المصرية في معرض Eurasia Packaging Istanbul 2025، أحد أكبر وأهم المعارض الدولية المتخصصة في مجالات الطباعة والتغليف والبلاستيك، والذي أقيم بالعاصمة التركية إسطنبول بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية.

في إطار جهود المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق العالمية.

وشارك في الجناح المصري 12 شركة من أبرز الشركات العاملة في القطاع، من بينها: باك تك – السادس من أكتوبر، الشروق للطباعة والتغليف، الفطيم للبلاستيك، المصرية الكندية (كان باك)، أمانة بلاست، ميجا باك، مطبعة المهندس، كرنو، حكيم جروب، ديباك لصناعة البلاستيك، وYes Pac للبلاستيك.

وشهد الجناح المصري زيارة الوزير المفوض التجاري علي باشا، الذي رافق الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، في جولة تفقدية لأجنحة الشركات المصرية المشاركة، حيث تم مناقشة فرص التعاون مع شركاء دوليين، واستعراض سبل دعم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكدت الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن المشاركة المصرية في معرض Eurasia Packaging 2025 تأتي ضمن استراتيجية المجلس لتعزيز تواجد الصناعة المصرية في المحافل الدولية وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين.

وقالت إن"المعرض يعد من أهم المنصات العالمية المتخصصة في الطباعة والتغليف، ومشاركتنا هذا العام تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة العملاء الدوليين وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية."

وأضافت أن"الجناح المصري شهد إقبالا من الزوار والمشترين الدوليين، وهو ما يعكس جودة وتطور الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، و نحن في المجلس نعمل بشكل مستمر على دعم الشركات وتوفير برامج تدريب وتأهيل تساعدها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية بأعلى معايير الجودة."

وأوضحت، أن المجلس يولي اهتماما خاصا بزيادة الصادرات غير البترولية ورفع مساهمة قطاع الطباعة والتغليف والورق في الصادرات المصرية، مؤكدة أن هذا القطاع يتمتع بفرص واعدة للنمو، مدعومًا بتطور القدرات الإنتاجية والتكنولوجية لدى الشركات المصرية، إلى جانب اهتمام الدولة بتشجيع التصنيع المحلي والتوسع في الأسواق التصديرية.

وأكدت أن المجلس سيواصل تنفيذ خطته الطموحة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال المشاركة الفعالة في المعارض الدولية، وتنمية قدرات الشركات المصدّرة، وبناء شراكات استراتيجية مع الأسواق المستهدفة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

