رياضة

مفاجآت بالجملة.. مدحت شلبي يكشف توقعاته لجوائز الأفضل في إفريقيا

اشرف حكيمي
اشرف حكيمي

تحدث الإعلامي مدحت شلبي، عن توقعاته للأسماء الأقرب لحصد جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2025، التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأكد مدحت شلبي خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن النجم المغربي أشرف حكيمي هو الأقرب للتتويج بلقب أفضل لاعب إفريقي هذا العام، متفوقًا على المصري محمد صلاح، في ظل تتويج ظهير باريس سان جيرمان بعدة بطولات كبرى، وهي: دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، والسوبر الفرنسي، والسوبر الأوروبي.

وعن جائزة أفضل لاعب داخل القارة، أوضح شلبي أن المنافسة الأقوى ستكون بين الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز، وإمام عاشور لاعب الأهلي.

وفيما يخص جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، أكد أن المنافسة سيقتصرعلى الثنائي إدوارد ميندي حارس أهلي جدة السعودي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز المتوج بدوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وبطولة الانتركونتيننتال، مشيرًا إلى أن الشناوي هو الأوفر حظًا لحصد الجائزة نظير تتويجه بالبطولات القارية الثلاث.

وأضاف شلبي أن تتويج أحمد الشناوي بلقب أفضل حارس في إفريقيا سيضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام تساؤلات عديدة، مؤكدًا أنه "ليس من المنطقي أن يكون الحارس الأفضل في القارة خارج قائمة المنتخب الوطني، فهذا أمر لا يليق."

أما عن جائزة أفضل مدرب في القارة، فرشح شلبي المغربي محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب، بعد قيادته "أشبال الأطلس" للتتويج التاريخي بلقب كأس العالم للشباب التي أُقيمت مؤخرًا في تشيلي.

وأبدى مدحت شلبي تعجبه من استبعاد النادي الأهلي من قائمة الترشيحات لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، رغم تأهله إلى كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن بيراميدز هو الأقرب للفوز بالجائزة بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وبطولة الانتركونتيننتال.

وأكد مدحت شلبي أن منتخب المغرب للشباب هو الأقرب لحصد جائزة الأفضل بعد تتويجه بالمونديال.

ورشح مدحت شلبي المغربي عثمان معما المتوج بكأس العالم للشباب وأفضل لاعب في البطولة، والملقب بـ"كريستيانو رونالدو الجديد"، للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب.

أشرف حكيمي النغرب محمد صلاح الأفصل في أفريقيا

