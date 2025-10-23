ياسر فرج في أول ظهور إعلامي يكشف أصعب مأساة عاشها مع أولاده ,, الأحد

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان ياسر فرج في أول ظهور إعلامي له بعد غياب 5 سنوات.

ويكشف ياسر فرج عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية وأصعب مأساة عاشها مع أولاده بعد رحيل زوجته.



كما يتحدث عن لحظات الألم والفراق بعد رحيل زوجته التي كانت تعاني من مرض السرطان، وكيف كان بجوارها لمدة خمس سنوات.



ويتحدث عن أولاده الثلاثة من زوجته الراحلة ومدى حزنهم عليها، خاصة أنهم صغار السن.





وخلال الحلقة عبر ياسر فرج عن صدمته لعدم تواصل زملائه معه أثناء أزمة مرض ووفاة زوجته.



وذكر أن هذا الغياب كان صدمة له، حيث لم يسأل عليه أحد ولم يقف بجانبه زميل في محنته.

وتشهد الحلقة مفاجأة مشاركة أولاده في الجزء الأخير، وشكرهم له على ما قدمه لهم وما تحمله من أجلهم.

يُذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على شاشة قناة الحياة.

