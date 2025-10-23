قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
أخبار البلد

شراكة مصرية روسية لتوزيع منتجات العزل الحراري

شراكة جديدة
شراكة جديدة
أحمد عبد القوى

شهدت العاصمة الروسية موسكو توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق "برونيا مصر"، في شراكة تهدف إلى توزيع منتجات العزل الحراري المتقدمة حصريًا في مصر وأفريقيا. جاء ذلك خلال المنتدى الدولي للتصدير "صُنع في روسيا" الذي عُقد في 21 أكتوبر 2025، بحضور ممثلين رسميين من مصر وروسيا.  

تُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة لتنويع الاستثمارات، مع التركيز على التكنولوجيا الصناعية المستدامة. وستتولى "برونيا مصر" توزيع منتجات العزل الحراري السيراميكي السائل، المعروفة بكفاءتها العالية في تقليل استهلاك الطاقة مقارنة بالمواد التقليدية، بالإضافة إلى مميزاتها في مقاومة الرطوبة والحريق والتآكل.  

سيتم تشغيل عمليات الشركة من مول البناء بمدينة أبتاون 6 أكتوبر، مستفيدة من موقع مصر الجغرافي كبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية. وتشمل القطاعات المستهدفة العقارات، المنشآت الصناعية، والطاقة، بهدف تقديم حلول مبتكرة تدعم الكفاءة الحرارية وتقليل استهلاك الطاقة.  

تعكس هذه الشراكة التزام شركة أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقاري بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة، مع نقل الخبرات الدولية للسوق المحلي.

شراكة مصر عقار

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
درة
مريم الخشت
