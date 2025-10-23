شراكة مصرية روسية لتوزيع منتجات العزل الحراري

شهدت العاصمة الروسية موسكو توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق "برونيا مصر"، في شراكة تهدف إلى توزيع منتجات العزل الحراري المتقدمة حصريًا في مصر وأفريقيا. جاء ذلك خلال المنتدى الدولي للتصدير "صُنع في روسيا" الذي عُقد في 21 أكتوبر 2025، بحضور ممثلين رسميين من مصر وروسيا.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة لتنويع الاستثمارات، مع التركيز على التكنولوجيا الصناعية المستدامة. وستتولى "برونيا مصر" توزيع منتجات العزل الحراري السيراميكي السائل، المعروفة بكفاءتها العالية في تقليل استهلاك الطاقة مقارنة بالمواد التقليدية، بالإضافة إلى مميزاتها في مقاومة الرطوبة والحريق والتآكل.

سيتم تشغيل عمليات الشركة من مول البناء بمدينة أبتاون 6 أكتوبر، مستفيدة من موقع مصر الجغرافي كبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية. وتشمل القطاعات المستهدفة العقارات، المنشآت الصناعية، والطاقة، بهدف تقديم حلول مبتكرة تدعم الكفاءة الحرارية وتقليل استهلاك الطاقة.

تعكس هذه الشراكة التزام شركة أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقاري بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة، مع نقل الخبرات الدولية للسوق المحلي.