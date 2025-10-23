أعلن مراسل القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل عن، أن غارة إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان.



وبحث وزير العدل اللبناني عادل نصار، في العاصمة (بيروت) مع وفد قضائي فرنسي رفيع المستوى برئاسة مديرة شؤون القضايا الجنائية والعفو لورلين بيريفيت، كيفية تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وسبل تقديم الدعم والخبرات في قضايا الفساد ومكافحة الإرهاب.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، أن الوفد الفرنسي ضم المدّعي العام المالي جان-فرنسوا بونيرت، والمدعي العام لمكافحة الإرهاب أوليفيي كريستين، وعددا من القضاة الفرنسيين، وذلك في حضور السفير الفرنسي في لبنان إيرڤيه ماجرو.



