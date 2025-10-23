قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

غارة إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان

هاجر ابراهيم

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل عن، أن غارة إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان.


وبحث وزير العدل اللبناني عادل نصار، في العاصمة (بيروت) مع وفد قضائي فرنسي رفيع المستوى برئاسة مديرة شؤون القضايا الجنائية والعفو لورلين بيريفيت، كيفية تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وسبل تقديم الدعم والخبرات في قضايا الفساد ومكافحة الإرهاب.


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، أن الوفد الفرنسي ضم المدّعي العام المالي جان-فرنسوا بونيرت، والمدعي العام لمكافحة الإرهاب أوليفيي كريستين، وعددا من القضاة الفرنسيين، وذلك في حضور السفير الفرنسي في لبنان إيرڤيه ماجرو.


 

غارة إسرائيلية مدينة الهرمل شرقي لبنان لبنان الاحتلال

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

