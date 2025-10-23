أسعار تذاكر حفل أنغام في موسم الرياض بالسعودية

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، في موسم الرياض، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر الموقع المخصص.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام في موسم الرياض، بين الفئات السعرية التالية: (295 ريالا سعوديا، 325 ريالا سعوديا، 425 ريالا سعوديا، 495 ريالا سعوديا، 595 ريالا سعوديا، 695 ريالا سعوديا، 1650 ريالا سعوديا، 1800 ريال سعودي، 1850 ريالا سعوديا، 2200 ريال سعودي، 2500 ريال سعودي).

وتحيي أنغام، حفلا غنائيا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 6 نوفمبر المقبل، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في الرياض.

حفل أنغام في باريس

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي لها في قصر مؤتمرات باريس، وذلك يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن سلسلة حفلاتها في أوروبا.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.