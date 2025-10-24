قائمة بأغاني سوما في مهرجان الموسيقى العربية

كشف موقع صدى البلد عن قائمة الأغاني التي ستقدمها المطربة سوما في مهرجان الموسيقى العربية.

وتغني سوما باقة من أشهر أغانيها التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

الأغاني التي ستقدمها سوما خلال الحفل هي: لو كنا بنحبها، ده حبيبي ، مقدرش أقول، التوبة، اللي في عيني، أجدع صحاب، أكذب عليك، الميدلي



مهرجان الموسيقى العربية، والمقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ومن المنتظر أن تقدم سوما خلال الحفل باقة من أشهر أعمالها إلى جانب مجموعة من روائع الطرب العربي التي أحبها الجمهور، بمشاركة الفرقة الموسيقية الكبرى التابعة للأوبرا.



يُذكر أن مهرجان الموسيقى العربية يعد من أهم الفعاليات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية سنوياً، ويهدف إلى الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتقديم ألوان جديدة من الإبداع الغنائي