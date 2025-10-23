يعد طاجن الخضروات باللحمة من الأكلات الشهية المغذية التي يمكن تجد تقديمها على مئات السفرة في التجمعات العائلية.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن خضروات باللحمة من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

خضار مشكل مسلوق

لحمة مكعبات مسلوقة

بصل ابيض حلقات

ثوم

صلصة طماطم

عصير طماطم

نعناع

مرقة لحمة

سمنة

فلفل حار

بقدونس

زعتر

ملح

فلفل أسود

بابريكا

بهارات

كزبرة جافة

أرز للتقديم

طريقة عمل طاجن خضروات باللحمة



شوحي اللحمة في حلة بها سمنة على النار وضيفي البصل والثوم والملح والفلفل الاسود.



في حلة أخري بها سمنة شوحى الخضار مع الملح والفلفل الحار والصلصة والتوابل ثم ضعي خليط اللحمة وقلبيهم على النار.



يضاف عصير الطماطم والمرقة والبقدونس والنعناع والزعتر.



ضعي الخضار فى طاجن الفرن حتى تمام النضج يتغير لون الوجه وقدميه مع الارز أو الخبز وبالهنا والشفا