محمد ثروت: هذه التجربة أحلى حاجة في حياتي الفنية.. صور

أبدع الفنان محمد ثروت خلال مشاركته في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية المقام على خشبة دار الأوبرا المصرية، حيث قدّم مجموعة من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بحفاوة كبيرة، مؤكدين مكانته كأحد أبرز الأصوات الطربية في جيله.

وخلال كلمته على المسرح، عبّر ثروت عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكدًا أن التعاون والعمل مع الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب كان حلمًا من أحلامه التي تحققت، واصفًا تلك التجربة بأنها "أحلى حاجة حصلت في حياتي الفنية".

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق الطرب الأصيل، الذين أشادوا بالأداء المميز للفنان محمد ثروت، وبالتنظيم الراقي للأوبرا المصرية التي تواصل دعمها للفن الراقي والموسيقى العربية الأصيلة.



يُعد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أحد أهم وأقدم الفعاليات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، حيث انطلقت دورته الأولى عام 1992 بمبادرة من الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني، بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتقديم أعمال جديدة تُعبر عن الهوية الموسيقية الأصيلة.

ويجمع المهرجان في كل دورة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي، إلى جانب باحثين وموسيقيين يشاركون في المؤتمر المصاحب له، الذي يناقش قضايا الموسيقى العربية وتطورها.

كما تُقام فعاليات المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، ويتضمن حفلات غنائية، وتكريمات لرموز الفن، ومعارض للآلات الموسيقية والنوادر الفنية.