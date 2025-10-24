سوما في صور حصرية من البروفة الأخيرة قبل حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية غدا |خاص

تستعد الفنانة سوما لإحياء حفل ختام الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية، والمقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

رصدت عدسة صدي البلد صورا حصرية من البروفة الأخيرة والتي تقام اليوم في الأوبرا المصرية قبل حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية غدا.

ومن المنتظر أن تقدم سوما خلال الحفل باقة من أشهر أعمالها إلى جانب مجموعة من روائع الطرب العربي التي أحبها الجمهور، بمشاركة الفرقة الموسيقية الكبرى التابعة للأوبرا.

ويأتي هذا الحفل ليختتم فعاليات المهرجان الذي شهد على مدار أيامه مشاركة نخبة من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، مقدمين عروضاً مميزة احتفت برواد الموسيقى والطرب الأصيل.

يُذكر أن مهرجان الموسيقى العربية يعد من أهم الفعاليات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية سنوياً، ويهدف إلى الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتقديم ألوان جديدة من الإبداع الغنائي.