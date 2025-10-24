جامعة القاهرة تحافظ على ريادتها في تصنيف المجلات العلمية

أظهر تقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "آرسيف 2025" استمرار تميز وريادة جامعة القاهرة في مجال النشر العلمي باللغة العربية، حيث حافظت الجامعة على موقعها المتقدم عربيًا من خلال تفوق مجلاتها العلمية والبحثية في مختلف التخصصات. ويعكس ذلك نجاح الجامعة في تنفيذ استراتيجيات فعالة لدعم البحث العلمي وتعزيز جودة النشر الأكاديمي.

وأوضح التقرير أن الفرق العلمية التابعة لـ"آرسيف" قامت بتحليل نحو 5,500 مجلة علمية وبحثية صادرة باللغة العربية، تنتمي إلى حوالي 1,500 هيئة علمية في 20 دولة عربية و8 دول أجنبية. وقد نجحت 1,272 مجلة في استيفاء 32 معيارًا دوليًا معتمدًا تماثل المعايير العالمية لمعاملات التأثير الدولية.

وقد احتلت جمهورية مصر العربية المركز الأول عربيًا في نتائج معامل التأثير العام لـ"آرسيف"، تلتها المملكة العربية السعودية. وفي حين جاءت الجزائر في صدارة الدول من حيث عدد المجلات العلمية (426 مجلة)، جاءت مصر في المرتبة الثانية بـ(364 مجلة)، تلتها العراق (122 مجلة)، ثم السعودية (75 مجلة)، والأردن (45 مجلة).

وعن انجازات مجلات جامعة القاهرة وفق تقرير "آرسيف2025"، أظهر التقرير في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، محافظة مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة على موقعها في المرتبة الأولى عربيًا، تأكيدًا لريادتها الممتدة ومساهماتها البحثية المؤثرة في قضايا الاقتصاد والتنمية والإدارة العامة.

وفي مجال العلوم السياسية، واصلت مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة تربعها على المرتبة الأولى عربيًا، لتؤكد مكانتها المتميزة بين المجلات الأكاديمية المتخصصة في الشأن السياسي، وما تمتاز به من عمق تحليلي ورصانة فكرية تسهم في تطوير حقل الدراسات السياسية العربية.

أما في مجال علم المكتبات والمعلومات، حققت المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات – جامعة القاهرة إنجازًا لافتًا بحصولها على المرتبة الأولى عربيًا، بفضل جودة أبحاثها واعتمادها منهجيات بحثية حديثة تستجيب للتحولات الرقمية في إدارة المعرفة والمعلومات.

وفي مجال العلوم التربوية والإنسانية، سجّلت مجلات جامعة القاهرة حضورًا قويًا ومتعددًا، حيث جاءت مجلة العلوم التربوية ومجلة كلية الآثار ضمن الفئة الأولى (Q1) على المستوى العربي، بينما صُنّفت مجلة الدراسات الإفريقية ومجلة الطفولة ضمن الفئة الثالثة (Q3)، وهو ما يعكس تنوع الإنتاج العلمي في مجالات الفكر والتربية والتراث والدراسات الإفريقية.

كما برزت جامعة القاهرة بقوة في مجال العلوم الاجتماعية، حيث احتلت المجلة المصرية لبحوث الإعلام المرتبة الثانية من أصل 33 مجلة ومصنفة ضمن الفئة (Q1)، تلتها المجلة المصرية لبحوث الرأي العام في المرتبة الثالثة (Q1)، وجاءت المجلة العلمية لبحوث الصحافة في المرتبة الخامسة (Q2)، والمجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان في الفئة (Q2).

وفي السياق ذاته، حصدت المجلة المصرية للسكان وتنظيم الأسرة تصنيف (Q1)، فيما جاءت مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث الإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة السابعة (Q3)، إلى جانب المجلة الأكاديمية للبحوث التجارية المعاصرة المصنفة ضمن الفئة الرابعة (Q4) من أصل 192 مجلة عربية.

وصرّح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بأن النتائج المتميزة التي حققتها الجامعة في تقرير "آرسيف 2025" تعكس التزامها المتواصل بالتميز البحثي، وحرصها على تطبيق أعلى المعايير الدولية في النشر العلمي، مؤكدًا على أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود الباحثين وهيئات تحرير المجلات، ودليل على الدعم المؤسسي المستمر لمجلات الجامعة.

كما أشار سيادته إلى أن الجامعة ستواصل تقديم الدعم الكامل لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لتطوير قدراتهم البحثية والنشر في مجلات علمية رفيعة المستوى، بما يواكب استراتيجية الجامعة نحو الريادة العالمية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالنتائج المتميزة التي حققتها الجامعة، مؤكدًا أن التزام الباحثين بمعايير النشر الدولي يرسّخ مكانة جامعة القاهرة كصرح أكاديمي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.

يجدر بالذكر أن معامل التأثير "آرسيف" يخضع لإشراف مجلس تنسيقي يضم ممثلين عن مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فضلًا عن قاعدة بيانات "معرفة"، ولجنة علمية من خبراء وأكاديميين من عدة دول عربية وبريطانيا وذلك لضمان النزاهة والشفافية في عمليات التقييم العلمي.