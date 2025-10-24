قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة : السكان لا يمثلون عبئًا بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية
سرايا القدس تطلق النار على الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة بسجوت
75 دقيقة.. الزمالك يتقدم على ديكيداها الصومالي ويهدر ركلة جزاء
فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني
ضغوطات أمريكية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا .. هل يتبع ترامب سياسة بايدن تجاه بوتين؟
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن
أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين
سائحتان فرنسيتان تبحثان عن سر القبلة وجمال الإسلام بمسجد الوحشي بالأقصر | صور
محافظ القاهرة يكشف استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
محافظات

محافظ القاهرة يكشف استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوى آثارا لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري لقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومترا، من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي، و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، لافتا إلى أنه تم نشر اللوحات التي تمثل تاريخ مصر على طول الطريق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، على نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية، والذي سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة متحف المصرى الكبير الرؤية البصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

