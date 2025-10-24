محافظ القاهرة يكشف استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوى آثارا لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري لقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومترا، من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي، و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، لافتا إلى أنه تم نشر اللوحات التي تمثل تاريخ مصر على طول الطريق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، على نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية، والذي سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية.