فوائد صحية لا تعرفها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل الخام ؟

الزنجبيل النيء مصدر طبيعي للطاقة لصحتك، فهو يُساعد على الهضم، ويُخفف الغثيان، ويُحارب الالتهابات، كما يُعزز هذا النوع من التوابل المناعة ويدعم صحة القلب.

 وتُشير الدراسات إلى أنه يُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، كما إن إضافة الزنجبيل النيء إلى وجباتك اليومية يُوفر لك طريقة بسيطة ومدعومة علميًا لتحسين صحتك. 

اكتشف فوائده الفعّالة اليوم لتناول الزنجبيل الخام 

الزنجبيل أكثر من مجرد توابل، فقد وجدت دراسة نُشرت عام ٢٠٢٠ في مجلة Frontiers in Pharmacology أن الزنجبيل النيء يحتوي على مركبات تُساعد على الهضم، وتُقلل الالتهابات، وتُعزز الصحة العامة، تناول الزنجبيل النيء بانتظام يُحسّن صحة المعدة، ويُحسّن ضبط سكر الدم، ويُعزز المناعة، ويُعزز صحة القلب

- فوائد الزنجبيل للغثيان

يمكن أن يساعد الزنجبيل الخام في تخفيف الغثيان الناتج عن دوار الحركة، أو الحمل، أو فترة النقاهة بعد الجراحة، تُهدئ مُركّباته المعدة وتمنع الإشارات في الأمعاء التي تُسبب الغثيان

- فوائد الزنجبيل للمناعة 

يُقوي الزنجبيل النيء جهاز المناعة بمحاربة البكتيريا والفيروسات، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، قد يُساعد إضافة الزنجبيل النيء إلى نظامك الغذائي على تحسين استجابة جسمك خلال موسم البرد والإنفلونزا، يُمكن لمضغ الزنجبيل النيء أو إضافته إلى الماء الدافئ أو الشاي أن يُعزز جهاز المناعة لديك بشكل لطيف. 

- فوائد الزنجبيل الخام لسكر الدم 

تشير بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل النيء قد يُحسّن حساسية الأنسولين ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم، قد يكون هذا مفيدًا للأشخاص الذين يُعانون من داء السكري أو ما قبل السكري، مع أنه ليس بديلاً عن العلاج الطبي، إلا أن إضافة الزنجبيل النيء إلى وجباتك يُمكن أن يُساعد على تحسين التحكم في مستوى السكر في الدم مع مرور الوقت، إن تناوله باستمرار هو المفتاح لملاحظة الفوائد.

المصدر times of india 

