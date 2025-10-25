«‏وفرحت مصر».. ورشة عمل بالأكاديمية المصرية بروما للمصريين والعرب فى ذكرى نصر أكتوبر

شاركت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة رانيا يحيى في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الثقافة المصرية تحت عنوان «وفرحت مصر»، ضمن مشاركة قطاعات الوزارة في إطار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ونظمت الأكاديمية عرضًا لفيلم «أبطال من مصر»، الذي يجسد بطولات القوات المسلحة المصرية في حرب العزة والكرامة، بحضور مجموعة من الأطفال والشباب المصريين والعرب المقيمين في العاصمة الإيطالية روما.

وخلال الفعالية، تحدثت الدكتورة رانيا يحيى إلى الطلاب عن أهمية حرب أكتوبر المجيدة، ودورها في تغيير شكل الحروب التقليدية وصولًا إلى حروب الجيلين الرابع والخامس، مؤكدة على الدور العظيم الذي قام به الجيش المصري الباسل في تحقيق هذا التحول التاريخي، وما شعر به المصريون والعرب من فخر واعتزاز بهذه الانتصارات التي أبهرت العالم أجمع، نتيجة الإيمان الراسخ بعقيدة الجندى المصرى فى الدفاع عن الوطن.

ورشة عمل للفن التشكيلي

كما نظمت الأكاديمية ورشة عمل للفن التشكيلي تحت إشراف الفنان المصري الإيطالي الأستاذ أحمد بشر، حيث درّب الطلاب على رسم الدبابة والمدفع ولحظة تحطيم خط بارليف ورفع العلم المصري، مما أتاح لهم التعبير عن رموز البطولة والانتصار.

وفي ختام اليوم، قامت الدكتورة رانيا يحيى بتكريم جميع الطلاب المشاركين من المدرسة الليبية التي تضم جنسيات عربية متعددة، حيث تم توزيع شهادات تقدير لجميع المشاركين وأيضا لمديرة المدرسة الدكتورة نجاة عقيلة.

واختُتمت الاحتفالية بأداء الطلاب لأغنية «وطني الأكبر» في أجواء من السعادة والفخر والانتماء الوطني، تعبيرًا عن حبهم لمصر واعتزازهم بانتصاراتها الخالدة، وتأكيدا على المشاعر الصادقة التي تجمع بين شعوب وطننا العربي.