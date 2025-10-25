قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-10-2025
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
عصمت: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي
قبل ديربي الأرض .. موعد مباريات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني
اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 25-10-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 25-10-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 4 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البطاطس من 4 إلى 16 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8.5 إلى 11.5 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 9.5 جنيهات للكيلو

الكوسة من 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 8 إلى 12 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 6 إلى 12 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 5 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 10 إلى 16 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 5 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 5 إلى 9 جنيهًا للكيلو

البامية من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال الصيفي من 15 إلى 19 جنيهًا للكيلو

يوسفي من 13 إلي 17 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 12 إلى 18 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 7 إلى 25 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 15 إلى 23 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الرمان من 18 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 18 إلى 28 جنيهًا للكيلو

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

صورة ارشيفية

تأجيل قضية بنت مبارك لجلسة 29 نوفمبر بالإسكندرية

صورة للشباب للتدريب على المشاركة في الانتخابات

انطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية "الكلمة كلمتك" بجنوب سيناء

إصلاح جزئي

صيانة شبكات الصرف وإحلال جزئي بخط مياه في كفر الشيخ| صور

بالصور

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

