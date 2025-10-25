غلق 12 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص في حملة بالقليوبية

شكلت مديرية الصحة في محافظة القليوبية لجنة مشتركة من إدارتي العلاج الحر ومكافحة العدوى، للمرور على المنشآت الصحية الخاصة بنطاق المحافظة، بهدف متابعة مدى الالتزام بسياسات مكافحة العدوى وضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمرضى.

جاء ذلك بالتنسيق بين الدكتور شعبان السيد وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، والدكتورة مروة مصطفى علي، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمحافظة.

حيث شُكلت فرق من الإدارتين بجميع الإدارات الصحية، وتم تنفيذ المرور خلال الفترة من 6 حتى 19 أكتوبر الجاري على 304 منشآت طبية خاصة، وأسفر المرور عن النتائج التالية: غلق 12 منشأة طبية غير مرخصة، المرور على 292 منشأة مرخصة تنوعت بين (42 مستشفى خاص، 83 مركزا طبيا، 2 مركز غسيل كلوي، 14 عيادة تخصصية، 143 معملا، و8 عيادات خاصة).

وتمت مراجعة مدى استيفاء تلك المنشآت لشروط الترخيص والاشتراطات الصحية، مثل وجود عقود النفايات والمحرقة، وسياسات مكافحة العدوى، وحالة أجهزة التعقيم، وعقود الصيانة.

كما أصدرت اللجنة قرارات غلق لعدد من المنشآت التي خالفت الاشتراطات، وإنذارات لعدد آخر لتلافي الملاحظات خلال مدة محددة، مع إعادة المرور لاحقًا للتأكد من تنفيذ التوصيات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية على المتابعة الدورية لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وحرصها على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان سلامتهم.