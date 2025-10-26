قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
مليار دولار.. «التصديري للصناعات الدوائية»: 25% نموًا في صادرات قطاع الدواء|فيديو
أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء
برلماني: خطاب الرئيس السيسي في وطن السلام يُعيد رسم خريطة السياسة الإقليمية
مرأة ومنوعات

برج الجدي.. حظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025: سوء فهم بسيط

برج الجدي
برج الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية:

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

كن منصفًا في علاقتك، وسترى النتائج. على الرغم من التحديات، ستؤدي عملك اليوم بشكل جيد. اختر خيارات استثمارية آمنة. انتبه أيضًا لصحتك..

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

قد يكون هناك ألم في المفاصل، وقد يعاني بعض كبار السن أيضًا من مشاكل في العظام. يُنصح باستشارة الطبيب عند الشعور بأي قلق. على من يعانون من أمراض القلب والرئة اتخاذ الاحتياطات اللازمة. سيعاني الأطفال اليوم من حمى فيروسية، والتهاب في الحلق، ومشاكل في الجهاز الهضمي. التزم بقائمة طعام صحية وابدأ يومك بممارسة تمارين خفيفة..

توقعات برج الجدي مهنيا

ستكون هناك بعض المشاكل المتعلقة بسياسات العمل. ستتاح لبعض العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك متخصصي تكنولوجيا المعلومات، فرص للانتقال إلى الخارج. سيُنشئ رجال الأعمال شراكات جديدة ستستفيد من تحقيق أرباح جيدة. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

قد تحدث بعض سوء الفهم البسيط، وقد يتهمك حبيبك أيضًا بأمورٍ متعددة، بما في ذلك علاقة أخرى. قد يؤثر هذا عليك أخلاقيًا، لكن لا تيأس. قد تتلقى النساء العازبات عروضًا أثناء حضورهن مناسباتٍ وحفلات. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

سيحظى العاملون في مجالات المصارف والتمويل والتأمين والمحاسبة والمبيعات بفرص عديدة للنمو. تعامل مع العملاء غير الراضين بلباقة لتكون في سجل الإدارة. سيحصل الطلاب على نتائج جيدة، وقد يتأهل بعضهم للامتحانات التنافسية 

الجدي حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجدي وتوقعات

