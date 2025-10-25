شاهد.. سوما في البروفة الأخيرة قبل دقائق من انطلاق حفلها بمهرجان الموسيقى العربية

أنهت المطربة سوما منذ قليل بروفاتها الأخيرة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، استعدادًا لحفلها المنتظر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحالية. وقد شهدت البروفة حضور عدد من الموسيقيين المشاركين في الحفل، حيث حرصت سوما على تقديم مجموعة من أغنياتها المميزة التي يعشقها الجمهور، إلى جانب باقة من روائع الطرب العربي التي تتناسب مع أجواء المهرجان العريق. ومن المقرر أن يبدأ الحفل خلال دقائق، وسط ترقب كبير من جمهورها ومحبيها الذين ينتظرون عودتها القوية إلى خشبة الأوبرا بأداء يليق بتاريخها الفني وصوتها الدافئ. يُذكر أن مهرجان الموسيقى العربية يُقام هذا العام بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي، ويستمر على مدار عدة أيام على مختلف مسارح دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن يُعد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أحد أعرق وأهم الفعاليات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برعاية وزارة الثقافة. انطلقت أولى دوراته عام 1992 بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي العربي ودعم الأشكال الجادة من الغناء والموسيقى. ويضم المهرجان في كل دورة مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية والمؤتمرات العلمية التي تناقش قضايا فنية وموسيقية مهمة، إلى جانب تكريم رموز الإبداع في العالم العربي. تُقام فعاليات المهرجان على عدد من مسارح دار الأوبرا المصرية، من بينها مسرح النافورة، المسرح الكبير، ومسرح معهد الموسيقى العربية، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى من مصر والدول العربية، ليظل المهرجان علامة بارزة في الوجدان الثقافي العربي.