سوما تتفتح مهرجان الموسيقى العربية بأغنية لو كنا بنحبها

افتتحت الفنانة سوما فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير. واستهلت سوما فقرتها بأغنية "لو كنا بنحبها" التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، لتضفي أجواءً من الدفء والرومانسية على بداية الحفل.

وقدمت سوما خلال الأمسية باقة من أجمل أغانيها التي أحبها الجمهور، إلى جانب مجموعة من روائع الطرب العربي الأصيل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

يأتي الحفل ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية

يُعد مهرجان الموسيقى العربية أحد أعرق وأهم الفعاليات الفنية في العالم العربي، تنظمه دار الأوبرا المصرية سنويًا منذ عام 1992، بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتعزيز الهوية الفنية الأصيلة. ويجمع المهرجان في كل دورة نخبة من كبار المطربين والموسيقيين من مختلف الدول العربية، إلى جانب باحثين ومهتمين بالموسيقى الكلاسيكية والتراث الغنائي.

ويشهد المهرجان عادةً تنظيم حفلات متنوعة على مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، بالإضافة إلى ندوات فكرية ومعارض فنية توثق مسيرة الموسيقى العربية وروّادها.