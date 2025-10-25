محمد طارق أضا: صراع الجبابرة بين الأهلي وبيراميدز على الصفقات

قال الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الفترة المقبلة ستشهد صراعًا قويًا بعنوان «صراع الجبابرة» بين الأهلي وبيراميدز على عدد من الصفقات البارزة في سوق الانتقالات الشتوية.

أوضح أضا، أن الأهلي بدأ يجس نبض اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي لضمه خلال الميركاتو المقبل، بينما يلاحق بيراميدز ثلاثي الأهلي أحمد عبد القادر وأليو ديانج وحسين الشحات.

أكد الإعلامي أن المبالغة المادية في مثل هذه الصفقات ليست في مصلحة الكرة المصرية، مشددًا على ضرورة تحكيم العقل في إدارة الانتقالات حتى لا يتضرر مستوى المنافسة في الدوري المحلي.

أضاف: «نتمنى إن الصراع ده يفضل في الإطار الرياضي فقط، ومايبقاش فيه مغالاة مالية تضر المنظومة كلها، لأن في النهاية ده هيأثر على استقرار الأندية واللاعبين وعلى الكرة المصرية بشكل عام».