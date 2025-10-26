«الشرطة العراقي»: سنلاحق قانونيًا المُتسبّب في إطلاق شائعة وفاة مؤمن سليمان

أكد الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل الشرطة العراقي أن النادي سوف يُلاحق قانونيًا المُتسبب في إطلاق شائعة وفاة مؤمن سليمان.

وقال مصدر داخل نادي الشرطة في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور: "ما حدث مع المدرب مؤمن سليمان بعد مباراة أربيل لا يليق بكرة القدم العراقية، وإدارة النادي ستلاحق قانونيًا المُتسبب في إطلاق شائعة وفاة المدرب".

وأضاف:"هناك من يسعى لزعزعة استقرار الفريق من خلال نشر مثل هذه الإشاعات التي تعكر أجواء النادي".

وأردف: "المدرب مؤمن سليمان واللاعبون قادرون على العودة سريعًا بعد النتائج السلبية أمام أربيل في الدوري العراقي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة".

واختتم حديثه قائلًا: "أمامنا تحديات كبرى في جميع البطولات خلال الفترة المقبلة، ولدينا ثقة كبيرة بالمدرب واللاعبين لتحقيق النتائج المنتظرة".