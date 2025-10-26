قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي
ترامب: قطر تعد قوات لحفظ السلام في غزة لضمان استمرار وقف إطلاق النار
هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح
سفير مصر في لندن يبحث مع الخارجية البريطانية الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية
طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو
ياسر ريان: توروب استسهل مواجهة نوار البوروندي.. وتغييراته أربكت الأهلي
المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية: صالة نادي النادي جاهزة لكل المنافسات وتستوعب 7500 متفرج|فيديو
الحكم في استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر.. اليوم
زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف
محمد الغزاوي يُوجّه رسالة إلى الجمعية العمومية للأهلي
كريم شحاتة: الأهلي يفكر في استعارة محمد عبد المنعم يناير المقبل
«الشرطة العراقي»: سنلاحق قانونيًا المُتسبّب في إطلاق شائعة وفاة مؤمن سليمان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

«الشرطة العراقي»: سنلاحق قانونيًا المُتسبّب في إطلاق شائعة وفاة مؤمن سليمان

مؤمن سليمان
مؤمن سليمان
ياسمين تيسير

أكد الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل الشرطة العراقي أن النادي سوف يُلاحق قانونيًا المُتسبب في إطلاق شائعة وفاة مؤمن سليمان.

وقال مصدر داخل نادي الشرطة في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور: "ما حدث مع المدرب مؤمن سليمان بعد مباراة أربيل لا يليق بكرة القدم العراقية، وإدارة النادي ستلاحق قانونيًا المُتسبب في إطلاق شائعة وفاة المدرب".

وأضاف:"هناك من يسعى لزعزعة استقرار الفريق من خلال نشر مثل هذه الإشاعات التي تعكر أجواء النادي".

وأردف: "المدرب مؤمن سليمان واللاعبون قادرون على العودة سريعًا بعد النتائج السلبية أمام أربيل في الدوري العراقي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة".

واختتم حديثه قائلًا: "أمامنا تحديات كبرى في جميع البطولات خلال الفترة المقبلة، ولدينا ثقة كبيرة بالمدرب واللاعبين لتحقيق النتائج المنتظرة".

مؤمن سليمان الشرطة العراقي الدوري

