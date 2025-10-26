اللواء حابس الشروف: الانسحاب الإسرائيلي من غزة خطوة على مراحل وتحتاج لتفاصيل دقيقة

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن خطة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإعادة الإعمار بدأت فعليًا، ولكن على مراحل، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى تشمل تسليم الرهائن، فيما تتضمن الخطوة الثانية نزع سلاح حركة حماس لتسهيل إدارة الحكومة في غزة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم، مقدم برنامج "اتجاهات الصحافة العالمية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الولايات المتحدة تلعب دورًا مهمًا في الضغط على إسرائيل لضمان عدم اختراق وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى الحرب، إلا أنه أشار إلى وجود تأخير في عملية تسليم جثث الإسرائيليين، ما يعقد تقدم الخطة على الأرض.

وتابع، أنّ خارطة الطريق المتفق عليها في شرم الشيخ لم تحدد جداول زمنية واضحة أو آليات تنفيذ مفصلة، بما يشمل عملية الانسحاب الإسرائيلي والسيطرة على مناطق غزة، وهو ما يتطلب نقاشات إضافية لضمان تطبيق الخطوات بطريقة سلسة وفعالة.