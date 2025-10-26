قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة تنموية متكاملة لجامعة مطروح بقرية فوكة لخدمة المجتمع المحلي

قافلة جامعة مطروح
قافلة جامعة مطروح
ايمن محمود

نظمت جامعة مطروح، قافلة تنموية متكاملة بقرية فوكة التابعة لمركز ومدينة الضبعة، بمشاركة كليات التربية للطفولة المبكرة، وكلية الطب البيطري، وكلية التمريض، وكلية الزراعة الصحراوية.

جاءت القافلة المتكاملة في إطار تنفيذ توجيهات  الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، وحرص الجامعة على القيام بدورها الوطني في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبث روح الانتماء والولاء بين منسوبي الجامعة والمجتمع الخارجي، بما يسهم في الارتقاء بالوطن، وسعي الجامعة المستمر لتقديم الخدمات الصحية والبيئية والتوعوية لأهالي محافظة مطروح، بما يعزز من التكامل بين الجامعة والمجتمع المحلي.

وقامت فرق كلية الطب البيطري بتجريع 800 حالة من الماشية والأغنام والماعز، والكشف على 13 حالة تنوعت بين حالتي Pink Eye و11 حالة أمراض سوء تغذية، وتم إعطاء العلاجات المناسبة لها.

كما ألقى أعضاء هيئة التدريس بالكلية محاضرة توعوية حول وبائية الأمراض المعدية في المناطق الصحراوية وأهمية التحصينات الوقائية في حماية القطعان الحيوانية بالمحافظة.

فيما قدمت كلية التمريض خدمات طبية متكاملة للأهالي، تضمنت فحص ومتابعة 31 حالة من المرضى، منهم 9 من السيدات و10 من الرجال ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري، حيث أُجريت لهم القياسات الطبية اللازمة مع تقديم الإرشادات الصحية لتحسين جودة حياتهم، وكذا فحص 12 طفلًا ضمن برنامج متابعة نمو الأطفال، شمل قياس الوزن والطول وتقييم الحالة الصحية العامة، لضمان نموهم وفق المعايير الصحية السليمة.

ونظمت الكلية جلسات توعوية وتثقيفية للأهالي هدفت إلى نشر المفاهيم الصحية السليمة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والعناية بالصحة العامة.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل المتكاملة التي تنظمها جامعة مطروح لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تأكيدًا لدورها الريادي في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل الإيجابي بين الجامعة والمجتمع المحلي، من أجل مصرنا الحبيبة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. وفاة ابن عمة «أفشة» نجم الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ترشيحاتنا

جفاف

الجفاف وارتفاع أسعار السلع يدفعان مالاوي لإعلان حالة الكارثة في 11 مقاطعة

علما كوريا الجنوبية وأمريكا

كوريا الجنوبية: لدينا مع واشنطن اتفاقية أمنية ونعمل على توقيع اتفاق تجاري

اشتباكات في القدس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة شرق القدس المحتلة

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد