قافلة تنموية متكاملة لجامعة مطروح بقرية فوكة لخدمة المجتمع المحلي

نظمت جامعة مطروح، قافلة تنموية متكاملة بقرية فوكة التابعة لمركز ومدينة الضبعة، بمشاركة كليات التربية للطفولة المبكرة، وكلية الطب البيطري، وكلية التمريض، وكلية الزراعة الصحراوية.

جاءت القافلة المتكاملة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، وحرص الجامعة على القيام بدورها الوطني في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبث روح الانتماء والولاء بين منسوبي الجامعة والمجتمع الخارجي، بما يسهم في الارتقاء بالوطن، وسعي الجامعة المستمر لتقديم الخدمات الصحية والبيئية والتوعوية لأهالي محافظة مطروح، بما يعزز من التكامل بين الجامعة والمجتمع المحلي.

وقامت فرق كلية الطب البيطري بتجريع 800 حالة من الماشية والأغنام والماعز، والكشف على 13 حالة تنوعت بين حالتي Pink Eye و11 حالة أمراض سوء تغذية، وتم إعطاء العلاجات المناسبة لها.

كما ألقى أعضاء هيئة التدريس بالكلية محاضرة توعوية حول وبائية الأمراض المعدية في المناطق الصحراوية وأهمية التحصينات الوقائية في حماية القطعان الحيوانية بالمحافظة.

فيما قدمت كلية التمريض خدمات طبية متكاملة للأهالي، تضمنت فحص ومتابعة 31 حالة من المرضى، منهم 9 من السيدات و10 من الرجال ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري، حيث أُجريت لهم القياسات الطبية اللازمة مع تقديم الإرشادات الصحية لتحسين جودة حياتهم، وكذا فحص 12 طفلًا ضمن برنامج متابعة نمو الأطفال، شمل قياس الوزن والطول وتقييم الحالة الصحية العامة، لضمان نموهم وفق المعايير الصحية السليمة.

ونظمت الكلية جلسات توعوية وتثقيفية للأهالي هدفت إلى نشر المفاهيم الصحية السليمة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والعناية بالصحة العامة.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل المتكاملة التي تنظمها جامعة مطروح لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تأكيدًا لدورها الريادي في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل الإيجابي بين الجامعة والمجتمع المحلي، من أجل مصرنا الحبيبة.