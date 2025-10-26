محافظ البحيرة: تشغيل عدد من أتوبيسات النقل الداخلي الحديثة لنقل الطلاب

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالعمل على دعم أبنائنا الطلاب وتقديم كافة أوجه الرعاية والتيسيرات الممكنة لهم، وخاصة توفير وسائل انتقال آمنة وميسرة ومنتظمة تضمن وصولهم إلى الجامعات في مواعيدهم بسهولة ويسر.

فقد تم تخصيص عدد من أتوبيسات النقل الداخلي الحديثة لنقل طلاب الجامعات، وذلك بالتنسيق بين محافظة البحيرة وجامعة دمنهور ومجمع المواقف، بهدف توفير خدمة نقل آمنة ومنتظمة للطلاب من المدن والمراكز إلى مقار الجامعات.

واوضح اللواء أشرف فوزي أن الأتوبيسات تهدف خدمة طلاب جامعة دمنهور الأهلية بالبستان والسلام الخاصة وجامعة دمنهور، من خلال خدمة نقل يومية بأسعار واشتراكات مناسبة، لتيسير انتقال الطلاب من أماكن إقامتهم إلى الجامعات.

وتتميز هذه الأتوبيسات بتوفير خدمة انتظار الطلاب لحين انتهاء يومهم الدراسي، بما يضمن عودتهم في مواعيد ثابتة ويوفر لهم وسيلة انتقال آمنة ومريحة، تسهم في تيسير حركتهم اليومية وانتظامهم في الدراسة

وقد تم تحديد خطوط الخدمة وأسعار الاشتراك اليومي على النحو التالي:

دمنهور – البستان (ذهاب وعودة): 80 جنيهًا للطالب

إيتاي البارود – البستان (ذهاب وعودة): 70 جنيهًا للطالب

إيتاي البارود – جامعة السلام الخاصة (ذهاب وعودة): 80 جنيهًا للطالب

إيتاي البارود – مجمع الكليات بدمنهور (ذهاب وعودة): 40 جنيهًا للطالب

وعلى من يرغب الاستفاده من هذه الخدمة من أبنائنا طلاب الجامعات، التوجه إلى إدارة مجمع المواقف بدمنهور لتقديم إفادة بأنه مقيد بالجامعة، تمهيدًا لاستخراج الاشتراك الخاص به.