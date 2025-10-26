رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: إنجاز 94% من البحيرات وبوغاز نيو مارينا

أكد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن مساحة البحيرات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديد تبلغ نحو (820 ) ألف متر مربع، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى نحو (94%).

وأضاف أن العمل يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البحيرات وبوغاز نيو مارينا بالمرحلة الأولى، رافقه خلالها المهندس عمرو محي نائب رئيس جهاز القرى السياحية، ومديرى الإدارات المعنية بالجهاز ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال.

وأكد الدكتور محمد خلف الله خلال الجولة على ضرورة متابعة الأعمال وتكثيف العمالة بالموقع لسرعة الإنجاز، موجهاً بسرعة إستكمال الأعمال المتبقية وفق المواصفات الفنية المعتمدة، لضمان تحقيق أفضل مستوى من الكفاءة والجودة في التنفيذ.

مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا متابعة صيانة الشبكات والمحطات ومعدلات تنفيذ الأعمال، ودعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بمركز مارينا العلمين السياحي.