تصاعد الأحداث في الحلقة 24 من اسأل روحك و تصدرها التريند

شهدت الحلقة 24 من مسلسل «اسأل روحك» تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث، ما جعلها تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دخلت الشخصيات مرحلة جديدة من الصراعات والتشابكات الدرامية التي زادت من حدة التشويق.

وخلال الحلقة، تنتقل غزالة التي تجسد شخصيتها ياسمين رئيس للإقامة في منزل فؤاد الغول الذي يلعب دوره أحمد فهمي، في محاولة لحمايتها من المخاطر التي تلاحقها، وهو تطور يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في العلاقة بينهما.

ومع تطور الأحداث، يبدأ فؤاد في إظهار تعلق واضح بغزالة، ما يضيف بُعدًا عاطفيًا جديدًا للقصة، خاصة مع استمرار التوتر بين الشخصيات وتكشف المزيد من الأسرار التي قد تغيّر مسار الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

وتطلب غزالة من فؤاد الوقوف إلى جانبها ومساندتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، ليقرر مساعدتها وحمايتها، في خطوة قد تقلب موازين الصراع داخل العمل.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة تصاعدًا أكبر في المواجهات بين الشخصيات، خاصة مع ازدياد المخاطر التي تحيط بغزالة، واحتمال انكشاف أسرار جديدة قد تؤثر على علاقتها بفؤاد الغول، وهو ما يزيد من حماس الجمهور لمعرفة تطورات القصة بعد الحلقة التي تصدرت الترند.

وينتمي مسلسل «اسأل روحك» إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس و أحمد فهمي ، داليا مصطفى ، صبرى فواز ، نهال عنبر ، ايه سليم ، ندى السبكى ، اسلام جمال ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي.

ويُعرض المسلسل عبر منصتي Viu و.Shahid، إضافة إلى قناة SBC، حيث يواصل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ضمن موسم دراما رمضان 2026، مع تزايد ترقب الجمهور لما ستكشفه الحلقات القادمة من مفاجآت وأسرار.