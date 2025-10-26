مدير تعليم مطروح تتابع تطبيق نظام الفترة الواحدة بمدرسة العبور

تابعت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح تطبيق نظام الفترة الواحدة بمدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق الكيلو 7 والذي يأتي تنفيذا لتكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بانهاء العمل بالفترات المسائية بالمدارس الابتدائية في سبيل توفير بيئة تعليمية مميزة ومناخ تربوي مناسب لابنائنا الطلاب وذلك في ضوء الجهود المتواصلة لتحسين جودة التعليم

كذلك تابعت وكيل الوزارة انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بمدرسة العبور احدي المدارس المعنية بتتفيذ البرنامج والذي يستهدف 32,110 طالبًا في 77 مدرسة بأربع ادارات تعليمية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي .

حيث تابعت وكيل الوزارة بداية الاختبارات القبلية وانتظام الطلاب في أدائها بحضور وتنفيذ معلمي اللغة العربية ( المطبقين) والتي تهدف لتحديد مستوي الطلاب الفعلي علي أرض الواقع

وأشارت مدير المديرية ان الاختبارات القبلية تستمر على مدار الأسبوع الحالي وفق الجداول الزمنية المحددة تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وبتنفيذ التعليم العام ممثلا في ادارة التعليم الابتدائي والاقسام التابعة له وذلك تمهيدًا لتنفيذ البرامج التدريبية المكثفة التي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي خلال العام الدراسي.

حضر الجولة ثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة وشريف حماد وكيل ادارة مطروح التعليمية