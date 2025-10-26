قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
محافظات

مدير تعليم مطروح تتابع تطبيق نظام الفترة الواحدة بمدرسة العبور

مدير تعليم مطروح خلال الجولة
مدير تعليم مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

تابعت  نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح تطبيق نظام الفترة الواحدة بمدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق الكيلو 7 والذي يأتي تنفيذا لتكليفات  محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بانهاء العمل بالفترات المسائية بالمدارس الابتدائية في سبيل توفير بيئة تعليمية مميزة ومناخ تربوي مناسب لابنائنا الطلاب وذلك في ضوء الجهود المتواصلة لتحسين جودة التعليم

 كذلك تابعت وكيل الوزارة انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بمدرسة العبور احدي المدارس المعنية بتتفيذ البرنامج والذي يستهدف 32,110 طالبًا في 77 مدرسة بأربع ادارات تعليمية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي .

حيث تابعت وكيل الوزارة بداية الاختبارات القبلية وانتظام الطلاب في أدائها بحضور وتنفيذ معلمي اللغة العربية ( المطبقين) والتي تهدف لتحديد مستوي الطلاب الفعلي علي أرض الواقع 

 وأشارت مدير المديرية ان الاختبارات القبلية تستمر على مدار الأسبوع الحالي وفق الجداول الزمنية المحددة تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وبتنفيذ التعليم العام ممثلا في ادارة التعليم الابتدائي والاقسام التابعة له وذلك تمهيدًا لتنفيذ البرامج التدريبية المكثفة التي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي خلال العام الدراسي.

حضر الجولة   ثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة وشريف حماد وكيل ادارة مطروح التعليمية

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي
اسماء أبو اليزيد
