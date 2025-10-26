إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب

وافقت السلطات الإسرائيلية على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر برفقة الصليب الأحمر في إطار المحاولات للمساعدة في العثور على جثث الرهائن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن تقييمات أمنية تشير إلى احتمال وجود جثث عدد من الرهائن القتلى في مناطق تُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهي مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة.



وأفادت التقارير بأن عمليات بحث مكثفة تُجرى في تلك المناطق بمساعدة الفريق المصري، الذي دخل غزة الليلة الماضية مزودًا بمعدات هندسية ثقيلة للمساعدة في أعمال التنقيب والتمشيط.

دخلت قوة بحث وإنقاذ مصرية، مدعومة بمعدات ثقيلة، إلى قطاع غزة للمساعدة في البحث عن رفات رهائن إسرائيليين مُحتجزين لدى إسرائيل واستخراجها، بحسب مصادر لصحيفة “ذا ناشيونال” الدولية.

وذكرت المصادر أن الفريق، الذي دخل غزة في وقت متأخر من مساء السبت، سيعمل في مناطق من القطاع لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وأضافت المصادر أن الفريق سيعمل أيضًا على تفكيك الذخائر غير المنفجرة المتبقية من حرب غزة التي استمرت عامين، والتي توقفت إثر وقف إطلاق نار بوساطة مصرية أمريكية قطرية في 10 أكتوبر.

في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، أطلقت حماس سراح 20 رهينة إسرائيليًا على قيد الحياة مقابل ما يقرب من 2000 فلسطيني كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية. ومنذ 10 أكتوبر، أعادت حماس رفات 15 من أصل 28 رهينة لقوا حتفهم أثناء أسرهم في غزة.

أعاق الدمار الواسع النطاق في غزة إعادة الرفات، حيث دُفن الرهائن المتوفون داخل أنفاق تحت الأرض و التي دمرتها إسرائيل بدورها.