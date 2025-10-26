ترامب يشير إلى استعداده للتراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يتفاهم بشكل "جيد جداً" مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، مشيراً إلى استعداده للتراجع عن الرسوم الجمركية التي فرضها على البرازيل في الأشهر الأخيرة، على خلفية الخلاف حول محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بحسب وكالة أنباء “الشرق”.

و توقّع الرئيس الأميركي، اليوم الأحد، أن تتمكن الولايات المتحدة والبرازيل من التوصل إلى اتفاق تجاري "في وقت قصير"، وذلك عقب لقائه بنظيره البرازيلي.

وأضاف ترمب خلال لقاء لولا في ماليزيا، على هامش قمة "آسيان": "يجب أن نتمكن من إبرام صفقات جيدة للغاية لكلا البلدين".

وقال لولا خلال الاجتماع: "لا يوجد سبب لوجود أي نوع من الصراع بين البرازيل والولايات المتحدة"، مضيفاً أنه يأمل أن يتمكن قريباً من الإعلان عن "أخبار جيدة".



وفي منشور على منصة "إكس"، قال لولا عقب الاجتماع: "اتفقنا على أن تجتمع فرقنا على الفور لدفع البحث عن حلول للرسوم الجمركية والعقوبات المفروضة على السلطات البرازيلية".

ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين التجاريين من الولايات المتحدة والبرازيل، الأحد، لبحث اتفاق تجاري بين البلدين، بعدما شهدت العلاقات في الأشهر الأخيرة تراجعاً بين ترمب ولولا.

