إيطاليا تؤكد حرصها على إنجاح المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار في ليبيا

أكد سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني حرص بلاده على استمرار دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، بما يسهم في إنجاح المسار الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار في ليبيا .

وعبر السفير الإيطالي، خلال لقائه اليوم الأحد مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حسبما أفاد تليفزيون "الوسط" الليبي، عن تقديره للجهود التي تبذلها المفوضية في إدارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية .

وناقش الجانبان التحضيرات الجارية للمراحل المقبلة من انتخابات المجالس البلدية و استعراض مستجدات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية «المجموعة الثالثة – 2025»، ومناقشة مرحلة فتح سجل الناخبين التي انطلقت يوم الإثنين 20 أكتوبر الجاري بعدد من البلديات .

وتطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية للمراحل المقبلة من العملية الانتخابية، وجهود المفوضية في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، إلى جانب الدعم الدولي المقدم للمفوضية.