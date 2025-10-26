أبوالغيط: القذيفة الأولى في حرب أكتوبر كلفت 200 مليون جنيه والربيع العربي دمر المنطقة وأفاد إسرائيل

كشف السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تكلفة القذيفة الأولى من المدفعية في حرب أكتوبر بلغت نحو 200 مليون جنيه خلال أول 25 دقيقة من القتال، في إشارة إلى حجم الاستعداد العسكري المصري وتكلفة المعركة في بدايتها.

وقال أبوالغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن أصعب يومين في حياته كانا 5 يونيو 1967، يوم الهزيمة، و25 يناير 2011، واصفًا ما جرى في ذلك اليوم بأنه مأساة كبرى لمصر.

وأوضح الأمين العام أن ما تشهده المنطقة من توحش إسرائيلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة هو نتيجة مباشرة لما أسماه “هزل الربيع العربي”، الذي أدى إلى تفكك دول عربية وانهيار مؤسساتها.

وأضاف أبوالغيط أن الربيع العربي أسقط سوريا والعراق وليبيا، وحاول إضعاف مصر لكنه فشل، مشيرًا إلى أنه فجر الأوضاع في السودان ومكن إيران من التمدد في الإقليم، بعد أن أسست ميليشيات تابعة لها في اليمن لفرض نفوذها الإقليمي.

وأكد الأمين العام أن إسرائيل كانت المستفيد الأكبر من فوضى 2011، حيث استغلت دعوات الثورة المستمرة وشعارات العدل والحرية لزعزعة استقرار المجتمعات العربية، مؤكدًا أن تل أبيب استخدمت تلك الأحداث لتفتيت المنطقة وإضعاف دولها المركزية.

https://www.youtube.com/live/87GR7095xio?si=EvxPH15nsnEfzNDu