شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل
النجم الساحلي يودّع الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام نيروبي يونايتد الكيني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو

محمد شحتة

قالت تيس إنجرام، المتحدثة باسم منظمة اليونيسيف، إن المنظمة تواصل مراقبة الوضع الإنساني في قطاع غزة وتقديم الدعم للأطفال المتضررين، مؤكدة أن أعداد الأطفال المصابين أو الذين فقدوا ذويهم كبيرة جدًا.

وأضافت إنجرام، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة تبذل جهودًا مضنية لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على مواجهة سوء التغذية والعلاج الطبي للأطفال الذين تعرضوا لإصابات جسدية نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأوضحت إنجرام: "الأطفال تضرروا من جميع الزوايا، قتل العديد من أولياء الأمور وتدمّرت المنازل، والكثير منهم يعانون من صدمات ستظل معهم لسنوات عديدة، كما أن المجاعة لا تزال مستمرة في غزة، وهناك آلاف الأطفال بحاجة إلى علاج من سوء التغذية".

وأشارت إلى أن اليونيسيف تركز حاليًا على توفير المغذيات الأساسية لإيقاف المجاعة ومنع استمرار وفاة الأطفال، مضيفة أن الدعم الطبي العاجل يشمل إصابات ناتجة عن استخدام أسلحة محرمة دوليًا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

