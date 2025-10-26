يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو

قالت تيس إنجرام، المتحدثة باسم منظمة اليونيسيف، إن المنظمة تواصل مراقبة الوضع الإنساني في قطاع غزة وتقديم الدعم للأطفال المتضررين، مؤكدة أن أعداد الأطفال المصابين أو الذين فقدوا ذويهم كبيرة جدًا.

وأضافت إنجرام، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة تبذل جهودًا مضنية لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على مواجهة سوء التغذية والعلاج الطبي للأطفال الذين تعرضوا لإصابات جسدية نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأوضحت إنجرام: "الأطفال تضرروا من جميع الزوايا، قتل العديد من أولياء الأمور وتدمّرت المنازل، والكثير منهم يعانون من صدمات ستظل معهم لسنوات عديدة، كما أن المجاعة لا تزال مستمرة في غزة، وهناك آلاف الأطفال بحاجة إلى علاج من سوء التغذية".

وأشارت إلى أن اليونيسيف تركز حاليًا على توفير المغذيات الأساسية لإيقاف المجاعة ومنع استمرار وفاة الأطفال، مضيفة أن الدعم الطبي العاجل يشمل إصابات ناتجة عن استخدام أسلحة محرمة دوليًا.

