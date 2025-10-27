أسعار النفط ترتفع وسط بوادر انفراجة في المحادثات بين بكين وواشنطن

ارتفعت أسعار النفط مع تحسّن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز التوقعات المتعلقة بالطلب على الطاقة ودعم الأصول عالية المخاطر.

صعد خام "برنت" فوق مستوى 66 دولاراً للبرميل بعد أن قفز بنحو 8% الأسبوع الماضي، بينما استقر خام "غرب تكساس الوسيط" قرب 62 دولاراً.

وقال كبار المفاوضين إنهم توصلوا إلى تفاهم بشأن مجموعة من النقاط، ما يمهّد الطريق أمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ لإبرام اتفاق نهائي، إذ من المقرر أن يلتقي الزعيمان يوم الخميس.

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة "سي بي إس نيوز" أن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية "أُزيل فعلياً من طاولة النقاش". وتُعد الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم، وتعتبر أي خطوة لتهدئة التوترات التجارية التي هزّت الأسواق العالمية، إيجابية لنمو الاقتصاد العالمي.

العقوبات على روسيا تدعم الأسعار رغم وفرة المعروض

تعافى النفط الأسبوع الماضي من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، بعدما ساعدت العقوبات الأميركية المفروضة على أكبر شركتين روسيتين منتجتين للخام في الحد من المخاوف بشأن فائض الإمدادات العالمية.