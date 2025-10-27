قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ورشة عمل لذوي الإعاقة بجامعة مطروح لعلاج صعوبات التعلم

خلال ورشة العمل بجامعة مطروح
خلال ورشة العمل بجامعة مطروح
ايمن محمود

نظم مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة مطروح، ورشة عمل بعنوان “دمج ذوي صعوبات التعلم في التعليم الجامعي من الفهم إلى العلاج”، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “تمكين”، تحت رعاية  الدكتور عمرو المصري رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ميسة البياع مدير المركز، والدكتورة ميار عبد الجواد نائب المدير، والدكتورة رحمة عبد الغني المنسق الإعلامي للمركز، وبمشاركة فعالة من أسرة طلاب من أجل مصر.

تأتي الفعالية في إطار حرص جامعة مطروح على تعزيز الوعي بحقوق الطلاب ذوي صعوبات التعلم وتمكينهم أكاديميًا ومجتمعيًا، ودعم دمجهم الكامل في العملية التعليمية.

وخلال الورشة، قدمت  الدكتورة غادة صابر أبو العطا، أستاذ الصحة النفسية والقائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، محاضرة شاملة تناولت فيها مفهوم صعوبات التعلم وأسبابها، مؤكدة أن “ليس كل من يتعلم بطريقة مختلفة فاشل، بل ربما يملك طريقًا آخر نحو النجاح”.

وأوضحت الدكتورة غادة أن صعوبات التعلم لا تعني ضعف القدرات العقلية، بل ترتبط باختلاف في طريقة معالجة المعلومات، مشيرةً إلى أن هؤلاء الطلاب يملكون قدرات إبداعية خاصة تحتاج إلى بيئة تعليمية مرنة تستوعب الفروق الفردية بينهم.
كما استعرضت أبرز أنواع صعوبات التعلم مثل عسر القراءة، وعسر الكتابة، وصعوبات الحساب، واضطراب الانتباه وفرط الحركة، بجانب تقديم نماذج دولية لبرامج جامعية ناجحة في دمج الطلاب ذوي الصعوبات من خلال تهيئة الامتحانات، وتوظيف التكنولوجيا المساندة، وتقديم الإرشاد الفردي.

وفي ختام كلمتها، أوصت الدكتورة غادة بعدد من الإجراءات العملية لتفعيل الدمج داخل جامعة مطروح، من أبرزها تدريب أعضاء هيئة التدريس على اكتشاف الحالات ودعمها، وتطبيق نظام متابعة للحالات، وتنفيذ حملات توعية مستمرة لنشر ثقافة التقبل والاحترام داخل الحرم الجامعي.

من جانبها، أكدت الدكتورة ميسة البياع مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة، أن المركز يسعى جاهدًا إلى دعم وتمكين الطلاب ذوي صعوبات التعلم من خلال خدمات متكاملة تضمن لهم تجربة جامعية عادلة وشاملة، مضيفة أن “دعم وتمكين ذوي صعوبات التعلم هو هدفنا الأساسي”.

كما أوضحت الدكتورة ميار عبد الجواد أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية والتوعوية التي ينفذها المركز لبناء جسور تواصل فعّالة مع الطلاب وتعزيز بيئة جامعية دامجة للجميع.

وشهدت الورشة أنشطة تفاعلية مميزة هدفت إلى محاكاة تجارب ذوي صعوبات التعلم، منها تحدي “القراءة المعكوسة” ونشاط “الكتابة باليد الأخرى” والركن التفاعلي “مش لوحدك”، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور وساهمت في تعزيز الفهم الإنساني لاحتياجات الطلاب ذوي الصعوبات.

واختُتمت فعاليات الورشة وسط أجواء من التفاعل والتأثر الإيجابي، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الموضوع ودور الجامعة الرائد في دعم قيم المساواة والدمج وتمكين جميع الطلاب. 

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

أرشيفية

اتفاق تجاري أمريكي صيني يدفع أسعار النفط للارتفاع

السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الجامعة العربية تشارك في اجتماع رفيع المستوى لتنفيذ حل الدولتين بالرياض

السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يتوجه إلى بيروت في زيارة تستغرق يومين

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد