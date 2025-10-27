رئيس البرلمان العربي: الصمت على جرائم الاحتلال لا يقل خطرا على ارتكابها

أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن لجنة فلسطين داخل البرلمان، تمثل قلب البرلمان العربي ونبض ضميره الحي، لما تحمله من رسالة سامية ومسؤولية تاريخية تجاه القضية المركزية للأمة العربية وهي قضية فلسطين.

وأشار اليماحي - خلال ترأسه اجتماع لجنة في فلسطين بالبرلمان العربي والذي انطلق اليوم كأول اجتماع تحضيري للجان البرلمان الدائمة والفرعية، إلى أن البرلمان العربي تابع متذ اليوم الأول للعدوان الهمجي للعدو الإسرائيلي على قطاع غزة، كل تطورات المشهد وتحرك على كافة المستويات البرلمانية والدبلوماسية والإنسانية في مواجهة حرب الإبادة، التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مشددا على أنهم لم يدخروا جهداا في إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى المحافل الدولية مؤكدين أن الصمت على جرائم الاحتلال لا يقل خطرا على ارتكابها.

وعقدت صباح اليوم أولى فعاليات الاجتماعات التحضيرية للجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، والتي تسبق أعمال الجلسة العامة للبرلماني العربي، والمقرر لها الخميس المقبل.

يأتي ذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات والقضايا على النطاقين العربي والعالمي، تمهيدًا لرفع قراراتها وتقاريرها إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي، كما ستعتمد اللجان خطط عملها لدور الانعقاد الثاني 2025/2026.

ويعقد البرلمان العربي جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الخميس 30 أكتوبر 2025، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وبدأت أولى فعاليات الاجتماعات التحضيرية للجان البرلمان بعقد لجنة فلسطين اجتماعها برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، والذي ناقش مستجدات وتطورات الأوضاع خاصة في ضوء توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام والذي أفضى لوقف الحرب في غزة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تحركات البرلمان العربي على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية، فيما سيخرج عن اجتماع اللجنة مشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في فلسطين للعرض على الجلسة العامة للبرلمان العربي بتاريخ 30 أكتوبر.