تعليم مطروح : بحث آليات التعاون المشترك مع مسئولي مؤسسة مصر الخير

ايمن محمود

عقدت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال  اجتماعا مع  سحر صادق مدير مكون التعليم بمؤسسة مصر الخير وعلاء عافية مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمحافظة مسئول التعليم المجتمعي بالمؤسسة وذلك بمقر ديوان عام المديرية بحضور  ايهاب أنور مدير عام التعليم العام ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وهدي ابراهيم مدير إدارة المشاركة المجتمعية والدكتورة نعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال وذلك لمناقشة أطر وآليات التعاون المشترك بين تعليم مطروح والمؤسسة الاجتماعية.  

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي ضوء تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بتفعيل آفاق التعاون مع مؤسسات العمل المدني وتفعيل ثقافة المشاركة المجتمعية داخل المنظومة التربوية للمساهمة الإيجابية في تحقيق عملية تعليمية متكاملة بمدارس المحافظة

وأوضحت مدير المديرية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدعم المقدم من مؤسسة مصر الخير لمدرسة أولاد مازن التابعة لادارة النجيلة وامدادها بالادوات التكنولوجية والتجهيزات اللوجيستية الخاصة بالاثاث المدرسي.

وفي ختام الاجتماع رحبت الأستاذة نادية فتحي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الداعمة مؤكدة أن مطروح بها عديد المؤسسات  التربوية المتوفر بها بيئة تعليمية جيدة  مشيرة أن تفعيل المشاركة المجتمعية الإيجابية من أهم محاور خطة المديرية لتطوير منظومة العمل.

