اقتصاد

خيرت بركات: "مسح الأسرة المصرية" ينفذ بكوادر وطنية وتمويل مصري بالكامل

آية الجارحي

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بدء تنفيذ مسح الأسرة المصرية بأيدٍ مصرية وتمويل وطني خالص، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الفنية التي يتولاها الجهاز خلال المرحلة الحالية.

وأوضح بركات في تصريحات صحفية له اليوم ، أن المشروع، الذي بدأ تنفيذه عام 2022، كان في السابق تحت إشراف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع عدد من المراكز البحثية الدولية، إلا أن الجهاز تولى الإشراف الكامل عليه وتنفيذه داخل مصر.

وأضاف رئيس الجهاز أن العمل يسير وفق خطة دقيقة تشمل تدريب الكوادر والباحثين الميدانيين.

وأكد أن الجهاز نفذ بالفعل التدريب التدبيري والتجربة القبلية للمسح، تمهيدًا لانطلاق العمل الميداني الفعلي، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم عرض موازنته على دولة رئيس مجلس الوزراء الذي صدّق عليها، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بأهمية نتائج المسح ودوره في دعم الخطط الوطنية.

