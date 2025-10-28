موجز آخر أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث المشروعات التنموية.. وختام فعاليات الأسبوع الثالث لمكتب بناء عن الإسلام الوسطي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار أمس كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث المشروعات التنمويه

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني EGY AGRI ؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وتناول اللقاء استعراض عدد من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة وفي مقدمتها تطوير مصنع شكائر "الزماط" المقرر افتتاحه قريبًا، و مشروع إنشاء مجمع الحرف التراثية بمركز بلاط، ومشروع استصلاح وزراعة 19 ألف فدان بقرية أبو طرطور، والذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى على مساحة 450 فدانًا مزودة بشبكة ري مطري متكاملة، كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة في تطوير مجمع التمور وإنشاء بورصة للتمور بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي.

أزهر الوادى الجديد: ختام فعاليات الأسبوع الثالث لمكتب بناء عن الإسلام الوسطى



اختتم مكتب «بناء» بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية فعاليات أسبوعه الثالث، مقدماً نموذجاً للأنشطة المتكاملة التي تجمع بين التثقيف والترفيه، حيث تنوعت فعاليات الأسبوع بين ندوات تثقيفية توعوية قدمها مختصون من إدارات الوعظ ومن المعلمين بالأزهر الشريف، وأنشطة فنية متنوعة تعبر عن الوسطية، وأنشطة رياضية هادفة، إلى جانب تقديم رسائل باللغة الإنجليزية والفرنسية تهدف إلى إبراز مفهوم الوسطية والاعتدال المتأصل في المنهج الأزهري.

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية مكتب بناء لدعم الوعي والانتماء، وتتم برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ورئيس مكتب بناء، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الأنشطة من فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية.

وأكد فضيلة الشيخ شعبان مرعي، أن هذا النجاح والتنوع يعكس أهمية الأنشطة غير الصفية في دعم بناء الوعي والأخلاق لدى الطلاب، مشدداً على أن هذه الفعاليات تسهم بفعالية في تحقيق رسالة الأزهر الشريف، ومشيدا بحسن استثمار الأنشطة مع الحفاظ على حسن سير العملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد نصر مهدي منسق المكتب، استمرار برامجه التوعوية، معلناً الاستعداد لانطلاق فعاليات الأسبوع الرابع الذي سيُعقد تحت شعار: "التفكير النقدي.. درع الأمان.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم الإثنين 27-10-2025

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الأجهزة التنفيذية والرقابية؛ لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار.

كما تواصل المحافظة جهودها بالتعاون مع منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق البعيدة والنائية.

أسعار السلع الغذائية المتداولة في الاسواق

اللحم البلدي (1 كجم): من 300 إلى 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): من 75 إلى 85 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 155 جنيهًا

زجاجة زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

كيلو سكر: 30 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 14 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 240 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 235 جنيهًا

شكارة شعرية: 185 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

وتواصل الأجهزة التنفيذية في الوادي الجديد تنفيذ مبادرات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، وتشجيع التعاون مع المزارعين المحليين لتوريد الخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار مناسبة. كما تعمل المحافظة على تعزيز الرقابة التموينية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، في إطار توجيهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بمتابعة حركة الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضبط الأسعار وحماية المستهلك. وتعمل الأجهزة التنفيذية والتموينية على تنظيم معارض ومبادرات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا.