السفير ماجد عبدالفتاح: مصر ساهمت بدور بارز وكبير جدًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح، أن مصر ساهمت بدور بارز وكبير جدًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.



وقال السفير ماجد عبدالفتاح، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الاثنين، إن الجهود العربية والإسلامية والدولية دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقديم خطته بشأن غزة .. مشيرًا إلى أن تغيير المواقف الأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة يتطلب الكثير من الضغوط الدولية.



وأضاف أن جامعة الدول العربية ترفض أي هيمنة سواء كانت من إسرائيل أو الأطراف الإقليمية الأخرى، مؤكدًا أن الجامعة الدول العربية والدول العربية على استعداد للشراكة لمن يود أن يتشارك معنا في إقرار السلام والأمن.



وأشار رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة إلى أن السعي من خلال القوة العسكرية المدعومة من أطراف خارجية لفرض أي هيمنة أو التحدث عن إقامة إسرائيل الكبرى مرفوض رفضًا تامًا.