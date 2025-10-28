تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟

سجلت الشبكة القومية للزلازل، مساء الإثنين، هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة مرسى مطروح، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

تفاعل فى مواقع التواصل

فور وقوع الزلزال رصدت «وسائل التواصل الاجتماعي» تفاعلات واسعة من المواطنين في محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.

وأكد بعض سكان مرسى مطروح والساحل الشمالى شعورهم بالخوف بسبب خير وقوع الزلزال .

وأضافوا أنهم لم يشعروا بأي حركة تُذكر، واطمأنوا لعدم وجود خسائر.

كما لم ترصد غرف عمليات محافظة مطروح أى خسائر بسبب الزلزال، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي، ولم تُسجّل أي حالات طوارئ أو بلاغات في المستشفيات أو إدارات الحماية المدنية حتى اللحظة.

وأوضح المعهد أن مركز الزلزال وقع في البحر المتوسط على بُعد نحو 867 كيلومترًا شمال مطروح، عند عمق 12.9 كيلومتر، في تمام الساعة 10:48 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مركز الزلزل حدث في غرب تركيا وانه قد احدث بعض الدمار هناك، وان الزلزال لم يشعر بيه احد هنا في مصر.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية هلى النحو التالي:

تاريخ الحدوث: ٢٠٢٥/١٠/٢٧

وقت الحدوث : ١٠:٤٨:٢٩ مساءً بالتوقيت المحلي

القوة: 5.80 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: ۳۹,۰۹ شمالا

خط الطول : ۲۸,۲۳ شرقا

العمق: 12.90 كم