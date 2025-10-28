لأول مرة.. حازم إمام يكشف أسباب رحيله عن جهاز يانيك فيريرا بالزمالك

كشف حازم إمام، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالزمالك والمدرب العام السابق بالزمالك، لأول مرة، عن أسباب رحيله عن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك بعدما امتنع عن الحديث عن هذا الأمر خلال الفترة الماضية.

وقال حازم إمام، خلال لقاء من داخل نادي الزمالك، مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا حابب قطاع الناشئين أكثر من التواجد مع الفريق الأول وهناك راحة نفسية أكثر بالنسبة لي في قطاع الناشئين».

وأردف قائلًا: «رحيلي عن الجهاز الفني للزمالك كان بسبب تهميشي من المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، ولكن فضلت عدم الحديث بعد رحيلي عن منصبي ورفضت إغراءات كثيرة لذلك.

وتابع قائلًا: «أنا والدي كان من أسرة بسيطة ودون أن أقول شعارات أنا كل ما وصلت له في حياتي بعد فضل الله -سبحانه وتعالى- كان بسبب نادي الزمالك».