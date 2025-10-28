حزن في المنوفية لوفاة مدير البنك الأهلي بمدينة السادات في حادث تصادم

تستعد قرية زاوية البقلي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية لتشييع جثمان احمد البشبيشى مدير البنك الاهلي بمدينة السادات عقب مصرعه في حادث تصادم بالمدينة.

وستقام صلاة الجنازة بمدينة السادات من أمام المستشفى العام ليودع الجثمان سنوات من العمل بالمدينة وسط حالة من الحزن بين الجميع من أبناء المدينة الذين عرفوا الراحل بحسن الأخلاق والسمعة الطيبة.

فيما ستقام صلاة الجنازة من مسجد الرحمن بقرية زاوية البقلي بمركز الشهداء عقب صلاة الظهر وسيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء مركز الشهداء حيث وصفوا الراحل بأنه صاحب الروح الطيبة والقلب النقي.

فيما نعاه شقيقه بكلمات مؤثرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا “ البقاء والدوام لله وحدة أخي الغالي أحمد البشبيشي في ذمة الله اقسم بالله ماقادر أكتب نعيك يا أحمد وربنا يتغمدك برحمته والدفنة من مسجد الرحمان بعد صلاة الضهر والعزاء في المسجد الكبير بزاويه البقلى وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع شخص في حادث تصادم علي طريق الزيتون بمدينة السادات.

بالانتقال تبين مصرع أحمد السيد البشبيشى السن 60 سنة ويعمل مدير البنك الأهلي بالسادات في حادث تصادم سيارته الملاكي بكتلة خرسانية.

فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.