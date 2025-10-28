قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الداخلية تغلق باب التقديم لحج القرعة
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حزن في المنوفية لوفاة مدير البنك الأهلي بمدينة السادات في حادث تصادم

مدير البنك الاهلي بمدينة السادات
مدير البنك الاهلي بمدينة السادات
مروة فاضل

تستعد قرية زاوية البقلي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية لتشييع جثمان احمد البشبيشى مدير البنك الاهلي بمدينة السادات عقب مصرعه في حادث تصادم بالمدينة. 

وستقام صلاة الجنازة بمدينة السادات من أمام المستشفى العام ليودع الجثمان سنوات من العمل بالمدينة وسط حالة من الحزن بين الجميع من أبناء المدينة الذين عرفوا الراحل بحسن الأخلاق والسمعة الطيبة. 

فيما ستقام صلاة الجنازة من مسجد الرحمن بقرية زاوية البقلي بمركز الشهداء عقب صلاة الظهر وسيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية. 

وسادت حالة من الحزن بين أبناء مركز الشهداء حيث وصفوا الراحل بأنه صاحب الروح الطيبة والقلب النقي. 

فيما نعاه شقيقه بكلمات مؤثرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا “ البقاء والدوام لله وحدة أخي الغالي أحمد البشبيشي في ذمة الله اقسم بالله ماقادر أكتب نعيك يا أحمد وربنا يتغمدك برحمته والدفنة من مسجد الرحمان بعد صلاة الضهر والعزاء في المسجد الكبير بزاويه البقلى وإنا لله وإنا إليه راجعون”. 

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع شخص في حادث تصادم علي طريق الزيتون بمدينة السادات. 

بالانتقال تبين مصرع أحمد السيد البشبيشى السن 60 سنة ويعمل مدير البنك الأهلي بالسادات في حادث تصادم سيارته الملاكي بكتلة خرسانية. 

فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

