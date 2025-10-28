قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حظر سير الاسكوتر الكهربائي في شوارع القاهرة

مريم عزت

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نوابه بالمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء باتخاذ إجراءات الغلق الفوري للمحال التي تقوم ببيع الإسكوتر الكهربائي، لكونه من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال، مع التأكيد على مصادرة أي إسكوتر مخالف يتم ضبطه.

كما أكد المحافظ على منع سير التوك توك بشكل نهائى في الشوارع الرئيسية، مشددا على ضرورة التصدي بكل حزم لمظاهر العشوائية داخل شوارع وأحياء العاصمة، بما يضمن تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للقاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، الذي عقد بحضور نواب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة.

