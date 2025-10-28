قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة مطروح: لجان مكبرة للمرور المفاجئ على المستشفيات

خلال مرور اللجان على المستشفيات
خلال مرور اللجان على المستشفيات
ايمن محمود

كلف الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح لجان مرور من الإدارة العامة للطب العلاجي والادارات الفنية بالمديرية للمرور المفاجئ على مستشفيات المحافظة .

حيث قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات بعمل معايشة على مدار اليوم ولمدة ٥ أيام بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية لمتابعة انتظام العمل وتذليل العقبات.

و قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة سارة عبد الفتاح عضو الطب العلاجى وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى والمسائى على مستشفى مطروح العام.

وأشادت اللجنة بأطباء وتمريض قسم العناية المركزة أطفال بالمستشفى لتفانيهم وتميزهم فى العمل.

وقامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور سيد مصيلحي عضو إدارة الطب العلاجي بالمرور الصباحى والمسائى على مستشفتى التوليد والصحة الإنجابية و الأطفال.

و قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور مبروك سعيد عضو الطب العلاجى وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى على مستشفى التوليد والصحة الانجابية.

و قامت لجنة برئاسة الدكتور أحمد أسامة عضو إدارة الطب العلاجي بعمل معايشة لمدة ثلاثة أيام بمستشفى الضبعة المركزى لمتابعة انتظام العمل وتذليل العقبات.

و تفقدت اللجان كافة الأقسام الحرجة والداخلية بالمستشفيات على مدار اليوم لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.كما تم المرور على معامل المستشفيات وبنك الدم والأشعة .

وأكدت اللجنة علي ضرورة اتباع جميع العاملين الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي بشكل كامل حرصا علي تقليل نسب عدوي المستشفيات ، والالتزام بسياسات الجودة والتسجيل الطبى مع مراعاة مدي استحقاق صرف الحافز او الامتيازات الشهرية في حالة عدم الالتزام .

وفى نهاية المرور تم عقد جلسة نقاشية مع لجنة المرور والفريق الإدارى بالمستشفيات سابقة الذكر لمناقشة السلبيات ووضع حلول لها بصفة عاجلة وتلافيها وتذليل العقبات .

ووجه الدكتور وكيل الوزارة الي الادارات القائمة بالمرور علي المستشفيات ان تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي ، بالتزامن مع مرور الدكتور وكيل الوزارة والدكتور وكيل المديرية و مديري العموم .

و تؤكد مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفيات بالإحتياجات نظرا للكثافة العاليه من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، و تذليل كافه العقبات ، مع المحاسبه المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها .

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

