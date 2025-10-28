قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البيئة: جمع 390 كيلوجرامًا مخلفات بمحمية وادى دجلة خلال فعالية لنشر ثقافة الاستدامة

تعزيز الوعي البيئي لدى فئات المجتمع
تعزيز الوعي البيئي لدى فئات المجتمع
حنان توفيق

شاركت وزارة البيئة من خلال الادارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، وقطاع حماية الطبيعة في فعاليات حملة "Wadi Degla Clean Up"، التى تم تنفيذها بالتعاون مع وادى ايبكس بمحمية وادي دجلة، بمشاركة عدد من موظفي أحد البنوك والمهتمين بالشأن البيئي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضرورة تعزيز الوعي البيئي لدى فئات المجتمع المختلفة

وأكدت د. منال عوض أن مشاركة الوزارة في هذه الفعالية يأتي ضمن جهودها لنشر ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز مفهوم المسؤولية البيئية المشتركة بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت أن مثل هذه المبادرات تجسد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية ونشر السلوك البيئي الإيجابي.

وتضمنت الفعالية تنفيذ أنشطة توعوية وتطبيقية متنوعة، شملت محاضرات حول ترشيد الاستهلاك وأهمية إعادة التدوير، إلى جانب ورشة عمل تطبيقية نظمتها الشركة المنفذة كنموذج عملي لإعادة الاستخدام والاستفادة من الموارد.

كما تم تقديم ندوة تعريفية عن محمية وادي دجلة، تناولت أهميتها البيئية والتنوع الحيوي الفريد الذي تتميز به، وأبرز الجهود المبذولة للحفاظ عليها كأحد أهم المحميات الطبيعية في مصر.

واختتمت الفعالية بتنفيذ حملة نظافة موسعة داخل وادي دجلة، أسفرت عن جمع نحو 390 كيلوجرامًا من المخلفات، في خطوة تعكس روح المسؤولية البيئية لدى المشاركين، وتؤكد أهمية العمل الجماعي في حماية البيئة.

ولا تزال الجهود مستمرة في تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ السلوك البيئي الإيجابي في مختلف محافظات الجمهورية.

الموارد الطبيعية وزارة البيئة بمحمية وادى دجلة الادارة المركزية للإعلام والتوعية ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية

