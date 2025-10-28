قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

قام كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم، بوضع حجر أساس مشروعين بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة باستثمارات إجمالية للمشروعين بلغت 20,5 مليون دولار، ويتيحان 4,6 آلاف فرصة عمل مباشرة، بمساحة إجمالية تبلغ 68 ألف متر مربع، وذلك بحضور: وو جين بينج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "توب نيو"، و ليو كونيوان مدير عام شركة "توب نيو جارمنت"، و لياو هان وين، رئيس مجلس إدارة شركة "توب كريديت تكستايل".

المشروع الأول لشركة "توب نيو جارمنت- Top New Garment Group" الصينية، لصناعة الملابس الجاهزة والملابس الرياضية الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تبلغ 7,2 ملايين دولار؛ وذلك لإقامة مصنع متكامل على مساحة 28 ألف متر مربع، وبما يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المشروع إنتاج أكثر من 25 مليون قطعة ملابس سنويًّا، مع تصدير كامل الإنتاج للخارج، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في يوليو من عام 2026.
أما المشروع الثاني لشركة "توب كريديت تكستايل- Top Credit Textile" للمنسوجات، ويشمل المشروع تصنيع الأقمشة والمنسوجات باستثمارات 13,3 مليون دولار، ويتيح 600 فرصة عمل مباشرة، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 40 ألف متر مربع، وطاقته الإنتاجية السنوية تتخطى 28 ألف طن، وتصدير 80% من الإنتاج للخارج.

وعلى هامش مراسم الاحتفال أعرب وليد جمال الدين عن تقديره لجميع شركاء النجاح من الشركات والمستثمرين، لدورهم المحوري في تحويل حلم تطوير منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى واقع؛ حيث أثمرت المرحلة الأولى من مشروع تنمية القنطرة غرب حتى الآن، عن إجمالي 44 مشروعًا ما بين التعاقد النهائي وبدء الإنشاء، باستثمارات إجمالية تصل إلى 1,17 مليار دولار، وتغطي هذه المشروعات مساحة إجمالية بلغت 2,797,400 متر مربع، وتتيح ما إجماليه 60,165 فرصة عمل مباشرة، وذلك خلال نحو عامين فقط من بدء تطوير منطقة القنطرة غرب الصناعية، ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة في الترويج للمنطقة وجذب الاستثمارات، حتى أصبحت وجهة واعدة تمثل سلاسل القيمة الكاملة لقطاع المنسوجات والملابس، إلى جانب الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، مؤكدًا أن ما يميز المنطقة هو موقعها الجغرافي الفريد، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والتكامل مع المواني البحرية، مما يمنحها ميزة تنافسية كنقطة ارتكاز للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، كما أعلن عن افتتاحات أخرى قريبة بمنطقة القنطرة غرب تؤكد استمرار إرادة الإنجاز لتطوير هذه المنطقة الواعدة تلبيةً لاحتياجات المستثمرين المتنامية نتيجة ما شهدوه من نجاحات للاستثمارات التي سبقتهم إليها.

كما أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى دور الهيئة الفاعل في تعزيز جاهزية البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة، التي تشمل توفير الخدمات اللوجستية، وتيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تعزز مكانة المنطقة كمحور صناعي ولوجستي عالمي، من خلال منظومة حوافز اقتصادية متنوعة، سواء مباشرة أو غير مباشرة.

الإسماعيلية القنطرة محافظة الاسماعيلية

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

